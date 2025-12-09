Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, acusó que se desplegó en redes sociales una importante campaña de manipulación en torno a la Marcha del Tigre del 6 de diciembre de 2025

“Hemos visto en redes sociales toda una manipulación brutal, es grotesco lo que ha sucedido en las últimas semanas con la oposición y con la cantidad de millones que han invertido en redes sociales a través de bots y robots” Luisa Alcalde. Dirigente nacional de Morena

Luisa Alcalde denuncia que oposición quiso manipular el tema de la Marcha del Tigre

La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, denunció que en los últimos días se ha puesto en marcha una campaña de manipulación en las redes sociales de la que afirmó, se incrementó debido a la realización de la Marcha del Tigre.

Entrevistada en el noticiero radiofónico de Joaquín López-Dóriga , Luisa Alcalde dijo que se pudo constatar el despliegue de un importante aparato de manipulación con el que advirtió, se busca pintar una realidad falsa.

Sobre ello, aseveró que desde la oposición se lanzó la campaña que ha sido alimentada por medio de bots y robots para hacer más grande una conversación de esa “realidad alterna” que no corresponde a México.

“Millones que han invertido en redes sociales a través de bots y robots para magnificar y manipular una conversación y una supuesta realidad alterna que dista mucho de lo que la gente cree (...) Contrató a supuestos expertos que han estado en otros países, en Argentona y Brasil y que supuestamente te venden el manual de cómo desestabilizar a un gobierno" Luisa Alcalde. Dirigente nacional de Morena

Incluso, resaltó que han recibido información referente a la presunta contratación de especialistas en temas de desestabilización política que tendrían el objetivo de deslegitimar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A pesar del despliegue de dichas acciones, que afirmó, han costado millones de pesos a la oposición, Luisa Alcalde sostuvo que todo lo que se intenta infundir en redes, está muy lejos de lo que la gente sí sabe y cree.

Luisa Alcalde sentencia que la oposición en México “desapareció”

Luego de denunciar la supuesta manipulación en redes sobre la Marcha del Tigre, la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, aseveró que en la actualidad la oposición en México “desapareció”.

En torno a ello, la ex funcionaria federal indicó que con la llegada del movimiento de la Cuarta Transformación a la presidencia de la República, la oposición no ha logrado levantarse de su derrota.

Luisa Alcalde presume que Morena en Sinaloa supera al PAN con 300 mil afiliados (Cuartoscuro )

Así ocurre debido a que dijo que no solo se han expuesto ante escenarios fallidos, sino que del otro lado el gobierno federal de la Cuarta Transformación ha dado resultados de relevancia para la población.

Como prueba de eso, Luisa Alcalde mencionó que en los últimos 7 años, un total de 13.5 millones de personas fueron sacadas la pobreza extrema, por lo que hay menos desigualdad impulsada por un salario mínimo más elevado.