Claudia Sheinbaum agradeció la participación de la ciudadanía en la marcha de este 6 de diciembre para celebrar los 7 años del ‘renacimiento de México’.

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum aseguró que su vida se encuentra dedicada a la construcción de un México justo, libre, independiente y soberano.

Claudia Sheinbaum agradece participación en la marcha para celebrar los 7 años del ‘renacimiento de México’

Tras la Marcha del Tigre en el Zócalo de la CDMX, Claudia Sheinbaum se mostró agradecida por la cantidad de personas que asistieron a la celebración por los 7 años de la 4T.

Agradezco su apoyo en lo más profundo del corazón. Sepan que nunca voy a traicionar; cada segundo de mi vida está dedicado a la construcción de un México justo, libre, independiente y soberano.



Sí, somos mexicanos y mexicanas que seguimos convocando a consolidar el renacimiento… pic.twitter.com/ywxy7bbNmz — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 6, 2025

En una publicación en sus redes sociales, Claudia Sheinbaum destacó que nunca va a traicionar a las personas que le han mostrado su apoyo.

Claudia Sheinbaum destacó que sigue convocando a consolidar el renacimiento de México y a no perder la llama de la esperanza.

“Sí, somos mexicanos y mexicanas que seguimos convocando a consolidar el renacimiento de la nación y a no perder, sino avivar aún más la llama de la esperanza” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum presume la gran cantidad de gente que convocó en la Marcha del Tigre

Claudia Sheinbaum compartió su publicación con un video en el que presume la gran asistencia que tuvo la Marcha del Tigre.

En el video resaltó el apoyo que recibió de varias personas, desde niños hasta personas de la tercera edad.

De esta manera, Claudia Sheinbaum aseguró que sigue contando con el apoyo de varias personas y que no se encuentra sola.

Claudia Sheinbaum compartió parte de su mensaje que dio en el Zócalo de la CDMX donde aseguró que siguen haciendo historia en México con la transformación.

Durante la celebración por el séptimo año del gobierno de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje de unidad y continuidad.

Claudia Sheinbaum destacó los avances logrados en siete años de transformación, resaltando programas sociales, crecimiento económico y el fortalecimiento del proyecto nacional.

Según datos oficiales, 600 000 personas asistieron al Zócalo , entre simpatizantes y miembros de organizaciones sindicales y afines al partido Morena.