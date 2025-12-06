El alcalde Isaac Montoya Márquez encabezó el contingente hacia la marcha de la 4T en el Zócalo, donde cerca de 10 mil vecinos de Naucalpan partieron esta mañana hacia la Ciudad de México con el objetivo de conmemorar los siete años de la 4T, convocada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Isaac Montoya reafirma el compromiso con la Transformación

Al llegar al Zócalo de la CDMX, los naucalpenses se integraron al mar de gente que celebraba el aniversario de la transformación nacional. Con pancartas, porras y vítores, expresaron su respaldo al gobierno de la presidenta, reafirmando su compromiso con las políticas sociales y de justicia impulsadas desde 2018.

Naucalpan respalda a Claudia Sheinbaum en la marcha de la 4T (Cortesía)

El alcalde Montoya recordó que su participación es voluntaria y representa el sentir de quienes consideran que este gobierno representa un cambio verdadero.

“Somos parte del México que eligió la igualdad, la justicia social y el bienestar para todos” Isaac Montoya, alcade de Naucalpan

La marcha, que muchos comparan con grandes movilizaciones anteriores, sirvió como acto de unidad y reafirmación política.

Asimismo, los asistentes portaron mantas y consignas como “Naucalpan apoya 4T”, un mensaje claro de respaldo masivo, y destacaron la participación ciudadana como clave para legitimar los cambios impulsados por el gobierno federal.

Con esta movilización, Naucalpan se sumó al llamado nacional de apoyo y conmemoración, enviando un mensaje claro: su gente respalda la continuidad del proyecto de transformación.