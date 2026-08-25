Los Rusos es un grupo delictivo vinculado a ‘El Mayo’ Zambada como célula armada y operativa del Cártel de Sinaloa.

Este grupo criminal ha sufrido varios golpes por parte del gobierno federal con el decomiso de 120 kilos de fentanilo y al menos 4 miembros detenidos en los últimos meses en Mexicali, Baja California.

Además, sería la razón por la que Estados Unidos emitió una alerta de viaje para sus connacionales en Mexicali y los exhortó a no acercarse a edificios gubernamentales.

Te contamos todo lo que sabemos sobre Los Rusos, la célula del Cártel de Sinaloa de ‘El Mayo’ Zambada.

¿Quiénes son Los Rusos?

Los Rusos, célula del Cártel de Sinaloa vinculada a ‘El Mayo’ Zambada, opera en estados como Baja California y Sonora, donde controlan el corredor de tráfico de drogas desde la frontera.

Asimismo, autoridades han identificado la presencia de este grupo en estados como:

Guerrero

Oaxaca

De acuerdo con las investigaciones y operativos de las autoridades federales, estatales y municipales, se dedican al tráfico de drogas en la frontera de Estados Unidos como:

fentanilo

metanfetamina

cocaína

heroína

Por otra parte, se ha identificado que este grupo criminal también participa en delitos como:

homicidios

extorsiones

cobro de piso

Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares por el líder de Los Rusos

El líder de Los Rusos, Juan José Ponce Félix, alias ‘El Ruso’, es uno de los objetivos prioritarios de Estados Unidos, donde las autoridades ofrecen hasta 5 millones de dólares de recompensa por su detención.

De acuerdo con el FBI, ‘El Ruso’ es señalado por conspiración para delinquir bajo la Ley de Delitos de Crimen Organizado, así como por:

delito violento en apoyo de actividades delictivas

conspiración para distribuir sustancias controladas

conspiración para importar sustancias controladas

conspiración para la toma de rehenes y toma de rehenes

conspiración para el blanqueo de dinero

portación y uso de armas de fuego para la comisión de delitos violentos o de narcotráfico

De acuerdo con información del FBI, Juan José Ponce Félix nació el 20 de junio de 1982, por lo que tiene 44 años de edad.

El último reporte de dicha agencia, se cree que ‘El Ruso’ se encuentra en Mexicali, Baja California pero opera en Sinaloa, México; así como en California y Oregon, Estados Unidos.