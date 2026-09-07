La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó el asesinato de un elemento de la Guardia Nacional, cuyo cuerpo fue localizado junto al de 3 personas en Guerrero.

El agente se encontraba en sus días de descanso en la entidad de la que era originario, cuando fue privado de la vida.

El homicidio ocurrió después de la difusión de un video donde el uniformado aparece realizando declaraciones sobre las acciones de seguridad implementadas en Guerrero.

Sedena condena asesinato de agente de la Guardia Nacional en Guerrero

El cuerpo del elemento de la Guardia Nacional, así como de otras 3 personas, fueron localizados en Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero, después de difundirse en redes sociales las imágenes relacionadas con el caso.

La Sedena condenó los hechos y expresó sus condolencias a la familia del integrante de la Guardia Nacional, además de ofrecer acompañamiento institucional.

Violencia en México (Cuartoscuro / Chris Noyola Martínez )

La dependencia informó que colaborará con las autoridades civiles para esclarecer el homicidio, incluidas las circunstancias relacionadas con las declaraciones difundidas antes de su muerte.

Ante los acontecimientos, autoridades reforzaron inicialmente el despliegue de seguridad en Guerrero con 284 efectivos, 2 aeronaves y 36 vehículos en la región.

La Defensa indicó que durante los próximos días llegará un contingente mayor, cuya permanencia estará prevista hasta detener y llevar ante la justicia a los responsables.

Operación conjunta deja 16 detenidos y diversos aseguramientos

El 5 de septiembre, personal militar, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Policía Estatal realizaron una operación conjunta en distintos puntos del municipio de Acapulco.

Las acciones se desarrollaron en Pablo Galeana, Río Verde y Xaltianguis, donde las autoridades reportaron la detención de 16 presuntos integrantes de Los Ardillos.

Entre los detenidos se encuentra quien fue identificado como operador financiero de la organización. Todos quedaron a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente.

Durante el operativo también fueron aseguradas 12 armas de fuego, más de 36 mil 700 cartuchos, 17 dosis de metanfetamina, 10 máquinas tragamonedas, 2 motocicletas y 1 vehículo.