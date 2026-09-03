Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció la detención de Govén Ulisses N, alias ‘El Amarillo’ y/o ‘El Gobén’, identificado como presunto líder de una célula criminal vinculada con Los Rusos.

La detención ocurrió en Lomas de Angelópolis, Puebla, como resultado de trabajos de investigación y campo realizados por autoridades de seguridad.

De acuerdo con información de la SSPC, ‘El Amarillo’ era un objetivo prioritario y es señalado como uno de los principales generadores de violencia de esta organización criminal, cuya presencia se concentra principalmente en Acapulco, Guerrero.

Tras el operativo, García Harfuch reconoció la coordinación y el apoyo de Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, y Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación conjunta de la Agencia de Investigación Criminal y FEMDO de @FGRMexico, @SSPCMexico y @SEMAR_mx, con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con autoridades del estado de Puebla y… pic.twitter.com/jKAZuRoJps — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 3, 2026

¿De qué se le acusa a ‘El Amarillo’, presunto líder de Los Rusos?

Según la información proporcionada por Omar García Harfuch, ‘El Amarillo’ estaría relacionado con diversos delitos que afectan directamente a la población.

Entre los delitos con los que se le vincula se encuentran:

Extorsión.

Secuestro.

Privación ilegal de la libertad.

Homicidio.

Tráfico y distribución de drogas.

La SSPC señaló que, como parte de los trabajos de investigación, se identificó un inmueble presuntamente utilizado por integrantes de Los Rusos.

A partir de los datos de prueba recabados, un Juez de Control otorgó una orden de cateo para ingresar al inmueble.

Operativo en Lomas de Angelópolis deja tres detenidos

En Lomas de Angelópolis, Puebla, autoridades desplegaron un operativo coordinado en un inmueble, donde fueron detenidos tres hombres.

Uno de los detenidos contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado. Durante el operativo también fueron aseguradas armas, drogas y vehículos de alta gama.

De acuerdo con información oficial de la SSPC, a los detenidos se les leyeron sus derechos y, junto con los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente.

Será esta autoridad la encargada de determinar su situación jurídica.

García Harfuch informó que, de manera simultánea, continúan los cateos en distintos puntos de la zona como parte de las investigaciones relacionadas con este grupo criminal.

¿Por qué García Harfuch agradeció a Armenta y Salgado?

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana reconoció el apoyo y la coordinación de los gobernadores Alejandro Armenta, de Puebla, y Evelyn Salgado, de Guerrero, durante el operativo que derivó en la detención de Govén Ulisses N, alias ‘El Amarillo’.

García Harfuch destacó la colaboración entre las autoridades federales y estatales para llevar a cabo las acciones de seguridad e investigación.

La detención de ‘El Amarillo’ forma parte de las investigaciones contra integrantes de Los Rusos, organización criminal con presencia principalmente en Acapulco, Guerrero.