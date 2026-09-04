Aseguran 39 autos de lujo en agencia Dimont de Vía Atlixcáyotl tras captura de “El Amarillo”

Autoridades federales aseguraron 39 autos de lujo en la agencia Dimont, ubicada sobre la Vía Atlixcáyotl, en Puebla, como parte de los operativos realizados tras la captura de Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo”.

De acuerdo con la información, el aseguramiento de los vehículos ocurrió durante una serie de cateos realizados en inmuebles de Puebla capital y San Andrés Cholula por su relación con Los Rusos.

Este jueves 3 de septiembre, Omar García Harfuch confirmó la detención de Govén Ulisses N, alias “El Amarillo” y/o “El Gobén”, identificado como presunto líder de una célula criminal vinculada con Los Rusos.

Omar García Harfuch informó sobre la captura de Govén Ulisses, alias “El Amarillo” (Cortesía)

Cateo en agencia Dimont deja 39 autos de lujo asegurados tras captura de “El Amarillo”

Como parte de los cateos donde fue detenido “El Amarillo”, se aseguraron 39 autos de lujo de la agencia Dimont; entre ellos, modelos de alta gama como un Porsche 911 y una Tesla Cybertruck.

Reportes señalan que los 39 autos de lujo quedaron a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones para determinar su posible relación con las actividades de la organización criminal.

Cabe mencionar que “El Amarillo” es señalado de ser el presunto líder de una célula criminal vinculada con Los Rusos, relacionada con delitos como:

Extorsión

Secuestro

Privación ilegal de la libertad

Homicidio

Tráfico y distribución de drogas