Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, presentó a Viridiana Gabriela Yáñez Rivas como la nueva directora de Talleres Gráficos de México (TGM), nombramiento realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de una estrategia para fortalecer a este organismo público.
Durante la presentación de la nueva directora Viridiana Gabriela Yáñez Rivas, también se dieron a conocer los nuevos integrantes de la Junta de Gobierno, que contará con representantes de instituciones académicas:
- Ángel Eustorgio Rivera, del Instituto Politécnico Nacional (IPN)
- Raúl Juan Contreras, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
- Josefina Cortés Campos, del Tecnológico de Monterrey
¿Quién es Viridiana Yáñez Rivas, nueva directora de Talleres Gráficos de México?
Viridiana Yáñez Rivas es licenciada en Sociología, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos y doctora en Políticas Públicas, y antes de asumir la dirección de Talleres Gráficos de México, ingresó en diciembre de 2025 como gerente de Cotizaciones y Servicios Técnicos.
En ese puesto, Viridiana Yáñez Rivas estuvo a cargo de la revisión de cotizaciones, gestión de certificaciones ISO, planeación institucional, sistematización de bases de datos y documentación.
El nombramiento de Viridiana Yáñez Rivas forma parte de un proyecto de reorganización y fortalecimiento de Talleres Gráficos de México, que contempla una nueva estructura de gobierno, mayor transparencia en las contrataciones y mecanismos de fiscalización.
Entre los cambios anunciados por Rosa Icela Rodríguez destacan:
- La creación de un padrón público de contratistas
- El registro de contratos y convenios en datos abiertos
- La homologación de precios y tarifas
El plan también busca que Talleres Gráficos de México, con la nueva directora Viridiana Yáñez Rivas, fortalezca su capacidad para producir material electoral para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), con el propósito de reducir la dependencia de proveedores privados.
La estrategia contempla dos etapas:
- La primera, de noviembre de 2026 a junio de 2027, estará enfocada en la reestructuración institucional
- La segunda, de julio de 2027 a 2030, prevé la modernización de infraestructura y una nueva Ley de la Imprenta Nacional