Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, presentó a Viridiana Gabriela Yáñez Rivas como la nueva directora de Talleres Gráficos de México (TGM), nombramiento realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de una estrategia para fortalecer a este organismo público.

Durante la presentación de la nueva directora Viridiana Gabriela Yáñez Rivas, también se dieron a conocer los nuevos integrantes de la Junta de Gobierno, que contará con representantes de instituciones académicas:

Ángel Eustorgio Rivera, del Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Raúl Juan Contreras, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Josefina Cortés Campos, del Tecnológico de Monterrey

¿Quién es Viridiana Yáñez Rivas, nueva directora de Talleres Gráficos de México?

Viridiana Yáñez Rivas es licenciada en Sociología, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos y doctora en Políticas Públicas, y antes de asumir la dirección de Talleres Gráficos de México, ingresó en diciembre de 2025 como gerente de Cotizaciones y Servicios Técnicos.

En ese puesto, Viridiana Yáñez Rivas estuvo a cargo de la revisión de cotizaciones, gestión de certificaciones ISO, planeación institucional, sistematización de bases de datos y documentación.

Viridiana Yáñez Rivas es la nueva directora de Talleres Gráficos de México (Especial )

El nombramiento de Viridiana Yáñez Rivas forma parte de un proyecto de reorganización y fortalecimiento de Talleres Gráficos de México, que contempla una nueva estructura de gobierno, mayor transparencia en las contrataciones y mecanismos de fiscalización.

Entre los cambios anunciados por Rosa Icela Rodríguez destacan:

La creación de un padrón público de contratistas

El registro de contratos y convenios en datos abiertos

La homologación de precios y tarifas

El plan también busca que Talleres Gráficos de México, con la nueva directora Viridiana Yáñez Rivas, fortalezca su capacidad para producir material electoral para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), con el propósito de reducir la dependencia de proveedores privados.

La estrategia contempla dos etapas: