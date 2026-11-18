Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la detención de César Daniel N, conocido como El Topo, presunto responsable de los secuestros del periodista Jaime Barrera y el empresario Ricardo Cabezas.

La detención de El Topo se hizo en Zapopan, Jalisco, anunciada este 18 de noviembre junto, con dos personas más.

El operativo estuvo a cargo de la Secretaría de Marina (Semar) y la SSPC, así como de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Captura a El Topo, del CJNG, por secuestro, extorsión y más

A El Topo se le señala de ser responsable de los secuestros del periodista Jaime Barrera el 11 de marzo de 2024 y del empresario inmobiliario Ricardo Cabezas Talavera, quien permanece desaparecido desde el pasado 30 de julio de 2026.

César Daniel N mostró resistencia e integrantes del grupo criminal Los Deltas, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), agredieron a las autoridades.

Además de las órdenes de captura por secuetro, al integrantes de Los Deltas se le señala de trasiego de drogas, trasiego de armas, lavado de dinero, extorsión.

Gabinete de Seguridad ya andaba cazando a El Topo

El operativo de las autoridades del Gabinete de Seguridad encabezado por Omar García Harfuch derivó de una investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) iniciada en abril de 2026.

En fechas pasadas, el Gabinete de Seguridad ya había realizado operativos en en diversa casa de seguridad de Los Deltas, donde detuvo a seis personas, aseguro tres inmuebles, cinco vehículos, armas cortas y largas más.