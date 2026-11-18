Morena puso en marcha el proceso para integrar las Coordinaciones Distritales Locales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en 31 entidades del país, como parte de los trabajos organizativos rumbo a las elecciones 2027.

La convocatoria de Morena busca fortalecer la estructura territorial del partido y ampliar la participación de la militancia en tareas de organización política.

El registro se realizará exclusivamente en línea del 18 al 21 de noviembre de 2026 y está dirigido a personas que compartan los principios y objetivos del movimiento para consolidar su presencia en los distintos distritos locales.

Morena publica convocatoria para coordinaciones distritales en 31 estados (Morena )

Morena refrenda compromiso para fortalecer movimiento con coordinaciones distritales en 31 estados

Ante la apertura de la convocatoria para las coordinaciones distritales en 31 estados, Morena refrendó su compromiso para fortalecer el movimiento rumbo a las elecciones de 2027.

Dicha convocatoria para coordinaciones distritales en 31 estados “forma parte tareas para fortalecer la organización y profundizar” el proyecto de la Cuarta Transformación, detalló Morena.

Pues Morena precisó que las Coordinaciones tendrán la tarea de fortalecer la organización popular, promover la participación de la militancia y consolidar la presencia del movimiento en los distritos locales.

Y por lo que Morena pidió que los postulantes tengan “vocación de servicio y comparten los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo” para este proceso en miras de las elecciones 2027.