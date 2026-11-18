Tras el anuncio de la participación de Talleres Gráficos de México en los insumos electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), Rosa Icela Rodríguez anunció los cambios que se realizarán para fortalecer el organismo.

La secretaria de Gobernación explicó en la mañanera del pueblo del 18 de noviembre de 2026 que estos cambios comenzarán a ser aplicados hoy una vez publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Rosa Icela Rodríguez anuncia estos cambios en Talleres Gráficos de México

En busca de fortalecer a Talleres Gráficos de México, el organismo público descentralizado y parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) para su participación en la papelería del INE, Rosa Icela Rodríguez anunció que hoy se publicarán en el DOF estos cambios para hacerlos de forma oficial:

Reestructura de Junta de Gobierno en donde pasa de 4 a 7 integrantes, siendo 3 de ellos independientes

Apertura del padrón público de contratistas

Registro público en datos abiertos de los contratos y convenios realizados

Solicitud de auditoría anual voluntaria a la Auditoría Superior de la Federación (ASF)

Se mantiene la sectorización a la secretaría de Gobernación

Adquisición conforme a la normatividad sin licitación pública

Exclusión de empresas que tengan impedimentos legales o falta de capacidad

Cambios en Talleres Gráficos de México. (Tomada de video/@gobiernodemexico)

Asimismo, apuntó que la publicación de estos cambios en el DOF sobre Talleres Gráficos de México va sobre su fortalecimiento, pero también la responsabilidad que el organismo adquiriría a partir de este día.

Cambios en Talleres Gráficos de México del 2027 a 2030

Así como habrá cambios en Talleres Gráficos de México rumbo a su participación con el INE por las elecciones 2027, también tendrá modificaciones hasta el 2030 como una fecha máxima.

Rosa Icela Rodríguez explicó que estos cambios denominados como la fase 2 serán los siguientes:

Formular una Ley de la Imprenta Nacional de México con mandato exclusivo en materia electoral

Modernización de la infraestructura y equipamiento para documentos electorales y de seguridad

Operación con mecanismos de compras abiertas

Reforma a la LGIPE para que material electoral sean producidos por entes públicos

Compra consolidada para INE y OPLEs con catálogo único para bajar costo de las elecciones

Creación de almacén nacional para reutilizar y rehabilitar material electoral