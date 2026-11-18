Viridiana Gabriela Yáñez Rivas fue designada como nueva directora general de Talleres Gráficos de México por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El nombramiento de Viridiana Gabriela Yáñez Rivas fue anunciado el 18 de noviembre de 2026 por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, por lo que te contamos quién es la nueva directora de TGM.

¿Quién es Viridiana Yáñez Rivas?

Viridiana Yáñez Rivas es una abogada y funcionaria pública mexicana con experiencia en el ámbito legislativo, jurídico y de la administración pública federal, siendo especialista en políticas públicas, con trayectoria en la administración pública federal y en la academia.

Fue designada como directora general de Talleres Gráficos de México, organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Su nombramiento forma parte de la estrategia del Gobierno federal para fortalecer y reorganizar este organismo público, que depende de la Secretaría de Gobernación y participa en la producción de documentos oficiales y materiales electorales.

¿Qué edad tiene Viridiana Yáñez Rivas?

No hay información pública confirmada sobre su edad o fecha de nacimiento de Viridiana Yáñez Rivas.

¿Viridiana Yáñez Rivas tiene pareja?

No existe información pública disponible sobre el estado civil de Viridiana Yáñez Rivas o si tiene pareja.

¿Qué signo es Viridiana Yáñez Rivas?

No se conoce públicamente la fecha de nacimiento de Viridiana Yáñez Rivas, por lo que tampoco es posible determinar su signo zodiacal.

¿Viridiana Yáñez Rivas tiene hijos?

No hay datos públicos sobre si Viridiana Yáñez Rivas tiene hijos.

Viridiana Yáñez Rivas, nueva directora de Talleres Gráficos (Especial )

¿Qué estudió Viridiana Yáñez Rivas?

Viridiana Gabriela Yáñez Rivas cuenta con una trayectoria académica en ciencias sociales y administración pública. Su formación comprende tres grados:

Licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 2004-2008.

Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO México), 2008-2010.

Doctorado en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 2010-2015 con una tesis sobre factores asociados al empleo de posgraduados en México.

Además, Viridiana Gabriela Yáñez Rivas aparece en el padrón del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), en el área de Ciencias Sociales, dentro del campo de Ciencia Política y la disciplina de Políticas Públicas.

¿En qué trabajó Viridiana Yáñez Rivas?

La trayectoria de Viridiana Gabriela Yáñez Rivas, nueva directora de Talleres Gráficos de México incluye: