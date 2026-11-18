La Junta de Gobierno para Talleres Gráficos de México incluirá tres integrantes independientes tras modificaciones a su estructura orgánica ante su nueva tarea de fabricar materiales electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).

Las modificaciones al organismo dependientes de la Secretaría de Gobernación tienen por objetivo que los nuevos perfiles independientes garanticen trasparencia de Talleres Gráficos de México, supervisen operaciones, fortalezcan la rendición recuentas, revisen que no existen conflictos de interés, produzcan documentación oficial y materiales electorales del INE bajo criterios técnicos e imparciales.

Los tres perfiles independientes vienen del Instituto Politécnico Nacional (IPN), uno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otro del Tecnológico de Monterrey. Y se trata de:

Ángel Eustorgio Rivera González, IPN Raúl Juan Contreras Bustamante, UNAM Josefina Cortés Campos, Tecnológico de Monterrey

Conformación tras modificar estructura orgánica de Talleres Gráfico de México

Los tres consejeros independices en la Junta de Gobierno de Talleres de Graficos de México se suman a cuatro perfiles más para dar un total de siete integrantes

Los otros cuatro perfiles son:

Secretaría de Gobernación Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Secretaría de Hacienda y Crédito Público Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobeirno

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, presentó los tres perfiles independientes durante la conferencia mañanera de este miércoles 18 de noviembre desde Palacio Nacional.

Rosa Icela presenta a Ángel Eustorgio Rivera para vigilar Talleres Gráficos de México

Ángel Eustorgio Rivera González, es profesor investigador de tiempo completo en UPIICSA del IPN y coordinador de la Red de Desarrollo Económico.

Es ingeniero industrial, maestro en Ciencias con especialidad en sistemas de Calidad y Productividad. También es doctor en Filosofía en Administración. Su experiencia va desde sistemas de calidad, así como gestión organizacional y gestión del conocimiento.

Rosa Icela presenta a Raúl Juan Contreras para vigilar Talleres Gráficos de México

Raúl Juan Contreras Bustamante es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM con una trayectoria de 38 años.

Es investigador nacional Nivel III y cuenta con dos doctorados en Derecho, uno por la UNAM y otro por la Universidad de Salamanca, así como dos doctorados Honoris Causa. Fue director de la Facultad de Derecho de la UNAM durante dos periodos consecutivos desde 2026 a 2024.

Rosa Icela presenta a Josefina Cortés para vigilar talleres Gráficos de México

Josefina Cortés Campos, es decanta de la región Ciudad de México de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.

Es licenciada en Derecho por el ITAM y doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Es miembro del sistema Nacional de Investigadores, Nivel II.