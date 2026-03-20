El diputado de Morena en Aguascalientes, Fernando Alférez Barbosa se viralizó en redes por un comentario que hizo en una discusión en el Pleno del Congreso sobre lactancia.

“A favor de la reserva, porque también los hombres tienen leche”. Fernando Alférez Barbosa, diputado local de Morena

En el Congreso de Aguascalientes se discutieron y aprobaron las adecuaciones a la Ley de la Universidad Intercultural para la Igualdad, que garantizan la instalación de lactarios, cuando el diputado hizo su aportación.

Fernando Alférez Barbosa: contexto de su comentario sobre lactancia

Durante sesión ordinaria del jueves 19 de marzo, mientras emitía su voto sobre una reserva, el diputado de Morena Fernando Alférez Barbosa comentó que los hombres también tienen leche.

En el contexto, la discusión buscaba garantizar lactarios en la Universidad Intercultural para la Igualdad, aunque se presentó una reserva para sustituir un término “madres trabajadoras”.

Y en su lugar, el dictamen modificara a “personas lactantes de la comunidad universitaria”, además se cambiara “leche materna” por “leche extraída”, ya que los primeros podrían ser excluyentes.

La diputada Mirna Medina se opuso a dicha modificación bajo argumento de que las lactantes son mujeres y el cambio de términos podrían quitar el derecho otorgado por la naturaleza.

Por dicha razón, el diputado de Morena votó a favor de la reserva y comentó sobre que también los hombres tienen leche que podría tomarse como una frase de doble sentido.

Diputado de Morena en Aguascalientes indigna con comentario sobre lactancia

Sin embargo, el comentario de doble sentido del también coordinador de Morena en Aguascalientes se viralizó en redes y ha provocado indignación entre los internautas.

De momento, Fernando Alférez Barbosa no se ha pronunciado sobre la intención de su comentario, sin embargo, varios diputados rieron su comentario.

Por lo cual se ha considerado en redes como una falta de respeto para las mujeres, además de ser de pésimo gusto, ya que el comentario también suele ser un albur.