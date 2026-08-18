Fernando Cerimedo, periodista de Argentina y exasesor de Javier Milei, es uno de lo fundadores del periódico en línea de noticias y opinión La Derecha Diario.

Medio con gran presencia en países como:

Argentina

México

Bolivia

Uruguay

Honduras

Colombia

Ecuador

República Dominicana

Israel

Estados Unidos

¿Quién es Fernando Cerimedo? Periodista de Argentina y fundador de La Derecha Diario

Fernando Cerimedo es un consultor político y estratega digital argentino conocido por cofundar el portal de noticias La Derecha Diario.

Como CEO de marketing y publicidad, asesora a diversas figuras de la nueva derecha en América Latina.

Fernando Cerimedo (@cerimedofernando / Instagram)

¿Qué edad tiene Fernando Cerimedo?

Fernando Cerimedo nació en Mar del Plata, Argentina, en 1981, actualmente tiene 45 años.

¿Quién es la esposa de Fernando Cerimedo?

Fernando Cerimedo está casado con la ingeniera química y empresaria Natalia Basilio, de 40 años.

Fernando Cerimedo (@cerimedofernando / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Fernando Cerimedo?

Se desconoce información familiar sobre Fernando Cerimedo, quien mantiene su vida personal en bajo perfil.

¿Qué estudió Fernando Cerimedo?

Fernando Cerimedo habría estudiado Derecho en Mar de Plata.

Fernando Cerimedo (@cerimedofernando / Instagram)

¿En qué ha trabajado Fernando Cerimedo? Periodista de Argentina y fundador de La Derecha Diario

Fernando Cerimedo se encargó de armar un perfil lleno de datos falsos acerca de su vida, por lo que es difícil citar la verdad y no las mentiras.

De acuerdo con su perfil en Wikipedia, fue director creativo de la agencia McCann, por lo que trabajó en la campaña presidencial de Jair Bolsonaro, en Brasil.

En 2018 creó el periódico en línea La Derecha Diario , dirigido por su esposa, Natalia Basilio.

En 2019 construyó su grupo empresarial compuesto por la agencia de publicidad Numen, misma que ofrecía cursos de marketing digital y político.

Colaboró con campañas en Chile, Honduras y Bolivia, así como lideró la estrategia digital de Javier Milei, presidente de Argentina desde 2023.

En marzo de 2025, La Derecha Diario informó sobre su representación en América Latina de las empresas tecnológicas Campaign Nucleus y Eyes Over, propiedad del consultor digital estadounidense Brad Parscale.