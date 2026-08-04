Morena salió en defensa de Andrés Manuel López Beltrán y negó que el exintegrante de su directiva se encuentre realizando actos de campaña anticipados rumbo a las elecciones 2027.

Lo anterior, luego de que Andrés Manuel López Beltrán diera a conocer que inició recorridos por varios municipios de Tabasco bajo el argumento de “concientizar a la ciudadanía”.

Morena rechaza campaña anticipada de López Beltrán; aseguran son trabajos para fortalecer la organización interna

En conferencia de prensa, Morena defendió a López Beltrán, asegurando que sus recorridos por Tabasco no corresponden a un proceso electoral federal ni local.

Roberto Romero del Valle, vocero de Morena, afirmó que las visitas de López Beltrán corresponden a tareas de fortalecimiento de su estructura interna, mismos que afirmó están debidamente registrados ante las autoridades electorales.

De acuerdo con del Valle, la labor de su exsecretario de organización es consolidar coordinaciones a través del contacto directo con la ciudadanía.

Morena sale en defensa de López Beltrán y niega campaña anticipada (Especial)

Por tal motivo rechazó que sean actos de campaña anticipada y retó a la oposición a presentar pruebas que demuestren esta presunta irregularidad.

Ante este escenario, Morena se dijo listo para defender legalmente a López Beltrán en los tribunales, tal y como ha ocurrido con otros integrantes del partido.

Con esta postura, el partido guinda busca blindar su organización interna frente a lo que califican como supuestos intentos de frenar su presencia activa en todas las comunidades del país.