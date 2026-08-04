Claudia Sheinbaum subrayó que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral determinar si Andrés Manuel López Beltrán incurrió en actos anticipados de campaña.

“Que lo determine en INE y el Tribunal. La ley es muy clara, así de sencillo” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La presidenta de México enfatizó el 4 de agosto de 2026 que la Presidencia no interviene en esos procesos, pues la ley establece que son competencia de instituciones autónomas encargadas de garantizar elecciones libres y equitativas.

“No le corresponde a la Presidencia, hay una institución autónoma que, durante muchos años la oposición decía: ‘El INE no se toca’, pues que lo determine el INE” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

“Que lo determine el INE, así de sencillo”, afirmó Claudia Sheinbaum, recordando que durante años la oposición defendió la autonomía del INE.

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