El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra Andrés Manuel López Beltrán por actos anticipados de campaña.

De acuerdo con el PAN, el hijo de Andrés Manuel López Obrador ha realizado actividades políticas que constituyen actos anticipados de campaña en Tabasco.

PAN presenta queja ante INE contra López Beltrán (@perspectivasmx_/X)

PAN pide a INE fiscalizar actividades de López Beltrán ante posibles actos anticipados de campaña

Militantes del PAN presentaron una queja ante el INE por los posibles actos anticipados de campaña en Tabasco durante su recorrido por el estado rumbo a las elecciones 2027.

La denuncia fue presentada este lunes 7 de septiembre ante la Unidad de Fiscalización del INE por:

Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN CDMX

Federico Döring Casar, diputado federal y vocero del PAN CDMX

Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el INE

De acuerdo con Luisa Gutiérrez Ureña, “resulta grotesco y vulgar la manera en que Andy López Beltrán, ha estado violando la norma electoral”.

Por su parte, Federico Döring exigió a Guadalupe Taddei no dejar pasar esta queja y aplicar la ley a Andrés Manuel López Beltrán.

Asimismo, llamó a cuantificar y fiscalizar las actividades que haya realizado que “violan la igualdad en el proceso” para los demás aspirantes y partidos políticos.

PAN presenta queja ante INE contra López Beltrán (@perspectivasmx_/X)

La queja del PAN ante el INE solicita que se certifiquen publicaciones, fotografías y videos, además de investigar la sistematicidad, alcance territorial y finalidad electoral de las actividades de López Beltrán.

Asimismo, pidió revisar redes sociales, financiamiento y métodos de gasto de Andrés Manuel López Beltrán en Tabasco.