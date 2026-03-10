La cuarta tormenta invernal y el frente frío 40 llegarán a México la madrugada de este martes 10 de marzo, lo que dejará fuertes lluvias y aguanieve en estos estados.
Derivado de la cuarta tormenta invernal, la Coordinación Nacional de Protección Civil llamó a la población a extremar precauciones en los estados con posible aguanieve:
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- noroeste de Sinaloa
- Durango
Cuarta tormenta invernal en México dejará lluvias y aguanieve en estos estados
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la madrugada de este martes 10 de marzo llegará la cuarta tormenta invernal al noroeste de México, con lluvias fuertes en:
- Coahuila
Asimismo, se registrarán chubascos mañana martes 10 de marzo en:
- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Estado de México
Y lluvias aisladas en:
- Baja California
- Baja California Sur
- Durango
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Otros detalles a considerar por la cuarta tormenta invernal en México son las rachas de viento que van desde los 20 a 60 kilómetros por hora.
Asimismo, habrá oleaje de hasta dos metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y las costas de Jalisco y Colima.
Tanto Conagua como Protección Civil señalan que las rachas de viento y las fuertes lluvias podrían estar acompañadas de caída de granizo, árboles y descargas eléctricas.
Clima en México martes 10 de marzo de 2026: estados llegarán a 45° C pese tormenta invernal
La cuarta tormenta invernal no ocasionará un gran descenso en la temperatura, más que en las zonas cercanas a donde se espera la caída de aguanieve.
El clima en México para este martes 10 de marzo estima temperaturas de hasta 40° C, acorde con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN):
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
Así como temperaturas de entre 35 y 40° C en los siguientes estados:
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Morelos
- Puebla
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Las temperaturas mínimas serán de hasta -10° C durante la madrugada en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, así como de hasta -5° C en:
- Baja California
- Sonora
- Zacatecas
- Estado de México