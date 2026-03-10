La cuarta tormenta invernal y el frente frío 40 llegarán a México la madrugada de este martes 10 de marzo, lo que dejará fuertes lluvias y aguanieve en estos estados.

Derivado de la cuarta tormenta invernal, la Coordinación Nacional de Protección Civil llamó a la población a extremar precauciones en los estados con posible aguanieve:

Baja California

Sonora

Chihuahua

noroeste de Sinaloa

Durango

Cuarta tormenta invernal en México dejará lluvias y aguanieve en estos estados

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la madrugada de este martes 10 de marzo llegará la cuarta tormenta invernal al noroeste de México, con lluvias fuertes en:

Coahuila

Asimismo, se registrarán chubascos mañana martes 10 de marzo en:

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Nuevo León

Tamaulipas

Estado de México

Y lluvias aisladas en:

Baja California

Baja California Sur

Durango

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Otros detalles a considerar por la cuarta tormenta invernal en México son las rachas de viento que van desde los 20 a 60 kilómetros por hora.

Asimismo, habrá oleaje de hasta dos metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y las costas de Jalisco y Colima.

Tanto Conagua como Protección Civil señalan que las rachas de viento y las fuertes lluvias podrían estar acompañadas de caída de granizo, árboles y descargas eléctricas.

Clima en México martes 10 de marzo de 2026: estados llegarán a 45° C pese tormenta invernal

La cuarta tormenta invernal no ocasionará un gran descenso en la temperatura, más que en las zonas cercanas a donde se espera la caída de aguanieve.

El clima en México para este martes 10 de marzo estima temperaturas de hasta 40° C, acorde con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN):

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Así como temperaturas de entre 35 y 40° C en los siguientes estados:

Nayarit

Jalisco

Colima

Morelos

Puebla

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las temperaturas mínimas serán de hasta -10° C durante la madrugada en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, así como de hasta -5° C en:

Baja California

Sonora

Zacatecas

Estado de México