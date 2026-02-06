El frío invernal se mantendrá en gran parte de México durante el viernes 6 de febrero de 2026, esto a pesar de que el frente número 33 se detendrá.

Sin embargo, una masa de aire polar será ahora la que afecte al país con bajas temperaturas, algunas lluvias y ráfagas de viento.

Aire polar afectará a México tras retirada de frente frío número 33

El frente frío número 33 que mantuvo las bajas temperaturas durante esta primera semana de febrero, por fin dejará de afectar a México; sin embargo, dejará tras de sí una masa de aire polar.

Esta se posicionará en gran parte del país, principalmente en la zona norte y el centro, manteniendo el frío en toda la región.

Frío en México (ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM / Adolfo Vladimir)

Los pronósticos indican que los efectos de la masa de aire polar se sentirán durante el viernes 6 de febrero de 2026, aunque es posible que se mantenga durante todo el fin de semana en México.

Eso quiere decir que las temperaturas congelantes se mantendrán durante varios días más, además de intensas ráfagas de viento.

Se estima que en algunos estados de la República los vientos alcancen una velocidad de hasta los 100 kilómetros por hora.

Aire polar también provocará lluvias en México

Además de la masa de aire polar, el Servicio Meteorológico Nacional indicó la posibilidad de lluvias durante el viernes 6 de febrero y el resto del fin de semana.

Un canal de baja presión tendrá interacción con una circulación ciclónica, que se suma al ingreso de humedad a gran parte del territorio nacional.

Teniendo como resultado lluvias y chubascos en gran parte de México, aunque se espera que estas precipitaciones sean moderadas; aún así, se pide a la población que tenga sus precauciones.

No hay detalles de cuándo se tendrá una mejora en el clima, aunque es posible que el frío invernal se mantenga durante todo el mes de febrero.

Mejorando hasta los primeros días de marzo ante el cambio de estación y la llegada de la primavera.