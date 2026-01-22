El Servicio Meteorológico de Estados Unidos ha emitido una alerta de seguridad por el frío extremo que llegará a Texas en los próximos días, que amenaza el abasto de gas para México.

Las bajas temperaturas en Texas han aumentado el precio del gas y disminuido su distribución, por lo que México está en riesgo al depender en casi 70% del gas que importa desde esta región.

Frío extremo en Texas amenaza el abasto de gas para México (Justin Lane / Efe)

Frío extremo en Texas por tormenta invernal podría afectar el abasto de gas en México

Durante esta semana, los precios del gas natural en Estados Unidos han aumentado hasta 63% debido al frío extremo que se registra en Texas, uno de los estados que más lo produce.

Este no solo sería un problema en Estados Unidos, pues México depende en casi 70% del gas natural producido en Texas, por lo que también amenaza el abasto para México.

De acuerdo con la información, México solo posee una reserva estratégica de gas natural que cubre alrededor 2.5 días, un margen mínimo para mantener la generación eléctrica y la operación industrial.

Texas espera en los próximos días temperaturas bajo cero, lluvias, heladas y posibles nevadas en varios puntos del estado, además de una gran demanda de gas para regular el clima dentro de los hogares.

El monitoreo de las condiciones climáticas en Texas señala que podrían alcanzar temperaturas de hasta -12° C durante el fin de semana, aunque se espera que el domingo el clima mejore.