Arturo Ávila, vocero de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró en entrevista con José Cárdenas para Radio Fórmula que la reputación del partido se mantiene intacta pese a las polémicas que han rodeado al coordinador de los senadores, Adán Augusto López.

“La reputación de Morena está intacta porque la fortaleza de nuestro movimiento está en los millones de personas que están con este movimiento te lo digo abiertamente. Hay millones y millones de mexicanas y mexicanos que son parte de este movimiento. No por algo vamos a terminar de afiliar a 10 millones de mexicanas y mexicanos” Arturo Ávila, vocero de Morena en la Cámara de Diputados

En los últimos días, Adán Augusto López se ha visto envuelto en controversias luego de que una investigación periodística revelara transacciones millonarias no declaradas, lo que generó cuestionamientos sobre su gestión y patrimonio.

A esta polémica se sumó la detención de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco durante la administración de López, señalado como líder del grupo criminal La Barredora, vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Pese a estos hechos, Arturo Ávila destacó que Morena continúa con millones de seguidores en todo México y que la militancia confía en la dirigencia del partido y en su proyecto político a nivel nacional.

Ávila destacó que millones de mexicanas y mexicanos siguen confiando en Morena y en su proyecto político a nivel nacional, a pesar de los recientes escándalos.

Ávila destacó que millones de mexicanas y mexicanos siguen confiando en Morena y en su proyecto político a nivel nacional, a pesar de los recientes escándalos.

El vocero aprovechó para explicar la diferencia entre las polémicas de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco durante la gestión de López, y Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad federal en el sexenio de Felipe Calderón, ambos vinculados con el crimen organizado.

Ávila recordó que, mientras en el caso de García Luna los denunciantes fueron encarcelados y él recibió medallas, Bermúdez Requena fue detenido y actualmente se encuentra en el penal de máxima seguridad del Altiplano, destacando la actuación de las autoridades durante la administración de Morena.