Durante la sesión de este martes 14 de octubre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Amparo, por lo que ahora los legisladores la discutirán en lo particular.

Así ocurrió a pesar de que las bancadas de oposición intentaron bloquear de manera temporal la revisión en el pleno de la reforma a la Ley de Amparo, debido a que presentaron cuatro mociones suspensivas.

Sin embargo, los intentos del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, fueron desechados por Morena y aliados, quienes terminaron por aprobar la reforma en lo general.

Cámara de Diputados (Mario Jasso)

Cámara de Diputados aprueba en lo general la reforma a Ley de Amparo; se revisará en lo particular

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Amparo durante la sesión que se lleva a cabo este martes 14 de octubre, gracias a los votos de las bancadas oficialistas.

En el tablero de votación, quedó asentado que la reforma a la Ley de Amparo, fue avalada en lo general gracias a que se emitieron un total de 345 votos a favor, por solo 131 en contra y 3 abstenciones.

De esa manera, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ordenó continuar con la discusión en lo particular del dictamen que fue avalado en comisiones el lunes 13 de octubre.

Cabe destacar que en busca de obtener más tiempo para maniobrar en contra de la Ley de Amparo, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano presentaron 4 mociones suspensivas al inicio de la sesión.

No obstante, las peticiones de los legisladores de oposición fueron rechazadas por los diputados integrantes de las bancadas de Morena, PT y Partido Verde durante votaciones mano alzada.

Se espera que la discusión en lo particular del dictamen de la reforma a la Ley de Amparo se extienda por varias horas, toda vez que se deben desahogar un total de 307 reservas.

Ley de Amparo sí incluiría retroactividad, advierten

Pese a que en el dictamen de la reforma a la Ley de Amparo que que ya fue aprobada en lo general por la Cámara de Diputados se eliminó el tema de la retroactividad, todo indica que sí se introducirá aunque de forma parcial.

Lo anterior debido a que el diputado Hugo Eric Flores, presentó una reserva al artículo tercero transitorio durante la discusión en lo general y ahora se revisará en lo particular.

La redacción original establecía que los juicios de amparo en trámite continuarían conforme a la Ley de Amparo vigente, al momento de su inicio y hasta su conclusión sin aplicar nuevas disposiciones.

No obstante, la propuesta modifica ese criterio, señalando que habría retroactividad parcial, pues solo las etapas ya realizadas se regirán por la ley anterior y las etapas futuras se aplicarán conforme a la nueva ley.

Esto implica que los juicios en curso se dividirían entre dos marcos legales, lo que modifica el tratamiento procesal sin alterar las resoluciones ya emitidas por los tribunales.