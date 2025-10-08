Tras ser avalada por la Cámara de Senadores, la reforma a la Ley de Amparo está próxima a discutirse en la Cámara de Diputados, y ya se analiza la ruta para desahogarla.

Lo anterior debido a que tras una reunión de las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, se anunció que será en próximos días cuando inicie la discusión.

En particular, los legisladores integrantes de las comisiones adelantaron que será el lunes 13 de octubre cuando se dé inicio a la revisión de la reforma a la Ley de Amparo y se defina la ruta que se seguirá.

Cámara de Diputados (DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO / Daniel Augusto)

A poco menos de una semana de su aprobación en la Cámara de Senadores, ya se alistan los detalles en la Cámara de Diputados para revisar la reforma a la Ley de Amparo.

Este 8 de octubre, se celebró una reunión de las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, tras la cual se informó que se está trazando la ruta para desahogar la minuta.

Al respecto, se explicó que como parte del proceso se definió que el lunes 13 de octubre, tras la sesión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se definirá el camino a seguir.

De acuerdo con lo señalado por los diputados, una vez que se defina el dictamen de la reforma a la Ley de Amparo, también se decidirá si se abre un parlamento abierto previo a su discusión.

Incluso, pese a la posibilidad de que se realice un parlamento abierto para recoger las opiniones y propuestas de los sectores involucrados, se prevé que la aprobación sería la próxima semana.

Así lo adelantó el presidente de la Jucopo y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Ricardo Monreal, quien sostuvo que podría ser el miércoles 15 de octubre cuando se apruebe.

Cámara de Diputados eliminará el transitorio sobre retroactividad de la Ley de Amparo

De cara al inicio de la discusión de la reforma a la Ley de Amparo, la Cámara de Diputados habría eliminado el transitorio que permitía aplicar la legislación de manera retroactiva.

Así lo aseguró Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, pues dijo que el texto ya no incluye el transitorio que ha sido motivo de polémica.

Sobre ello, el diputado aseveró que el nuevo dictamen sí respeta la propuesta original de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues descarta la retroactividad en procesos que ya están en curso.

En ese sentido, Julio César Moreno apuntó que el nuevo dictamen que se propondrá para discusión en comisiones, se limita a los cambios sustantivos aprobados previamente por la Cámara de Senadores.

Al criticar el transitorio, el legislador calificó como una “ocurrencia” el párrafo propuesto por el morenista Manuel Huerta, pues acusó que se contrapone a la Constitución federal.