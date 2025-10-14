La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Iráis Virginia Reyes, generó polémica al llamar ‘mentada de madre’ a las actividades de parlamento abierto que se llevaron a cabo por la reforma a la Ley de Amparo.

Esto durante la discusión de la Ley de Amparo ante las Comisiones de Justicia y Hacienda de la Cámara de Diputados, en donde Iráis Virginia Reyes criticó que Morena no modificó el dictamen presentado hoy lunes 13 de octubre de 2025 para su análisis.

Diputada de Movimiento Ciudadano genera polémica: llama ‘mentada de madre’ a parlamento abierto

Iráis Virginia Reyes llamó ‘mentada de madre’ al parlamento abierto organizado por la Cámara de Diputados, esto con motivo de la reforma a la Ley de Amparo.

La Diputada de Movimiento Ciudadano reprochó que estos eventos fueron convocados con poco tiempo de antelación, además de el dictamen presentado este lunes no contenía ni una sola observación o comentario realizado por analistas y expertos.

Por ello Iráis Virginia Reyes acusó que el parlamento abierto se trató de una ‘simulación’, tachando a los diputados de Morena de ser ‘simuladores y mentirosos’, además de que hicieron ‘perder el tiempo” a los participantes’.

La diputada emecista cuestionó que se le llamara ‘participación abierta’ a este tipo de eventos, toda vez que el dictamen entregado fue el mismo que se elaboró previo al parlamento abierto.

Ante ello Iráis Virginia Reyes se lanzó contra la reforma a la Ley de Amparo, pues consideró que pese apuntes de analistas, este dictamen como se entregó debilita los derechos del pueblo, y en cambio ‘blinda al poder’.