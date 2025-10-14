Diputados de las bancadas del PAN y PRI detuvieron por un momento el inicio de la sesión en Comisiones en la Cámara de Diputados, donde se llevaría a cabo la votación de la minuta referente a la reforma a la Ley de Amparo.

El lunes 13 de octubre de 2025, integrantes de las Comisiones de Justicia y Hacienda presentaron el proyecto sobre la reforma a la Ley de Amparo, para que este sea votado y enviado al pleno para su discusión.

Diputados del PAN y PRI buscaron detener sesión de Comisiones por minuta de la Ley de Amparo

Uno de los argumentos que señalaron los diputados panistas y priistas, fue que el documento presentado para discutir no contiene ni una sola mención, referencia o incorporación de las observaciones que realizaron expertos durante las audiencias públicas.

Al respecto, legisladores del PAN y PRI reprocharon la realización de las audiencias públicas, al señalar que lo dicho por expertos en materia legal fue ignorado.

Sin embargo, no lograron detener la sesión de Comisiones por la reforma a la Ley de Amparo, debido a que no contaban con los votos requeridos para dicha decisión.

Por tanto, las Comisiones determinaron continuar con la discusión de la reforma a la Ley de Amparo, de la cual, se espera el dictamen sea enviado esta misma noche al pleno de la Cámara de Diputados.