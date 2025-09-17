Fue durante sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y la ministra Lenia Batres, protagonizaron una discusión .

Durante la sesión del miércoles 17 de septiembre, al revisar una acción de inconstitucionalidad que podría ser returnada, Lenia Batres y Hugo Aguilar Ortiz tuvieron un desacuerdo.

En la discusión se planteaba que el asunto fuera turnado a otro ministro de la SCJN para abrir un nuevo debate, o se lleve a cabo un engrose con lo ya planteado en el proyecto.

Lenia Batres y Hugo Aguilar Ortiz discuten en sesión del Pleno de la SCJN

La ministra Lenia Batres planteó en este tenor que “ya no le quedó claro” si se iba a elaborar el engrose aunque no había un proyecto planteado.

Por lo que propuso que se votara después, lo que Hugo Aguilar Ortiz confirmó qué era lo que hacían.

“Perdón ministro ya no me quedó claro, ¿era mi voto verdad? Porque estoy a favor de que se elabore el engrose, nada más creo que debe votarse, una vez elaborado”. Lenia Batres

Hugo Aguilar Ortiz planteó que fuera una tercera propuesta, aunque Lenia Batres aclaró que era la primera que había sugerido, por lo que el ministro presidente respondió que terminaran la votación primero.

El secretario general tomó en consideración el voto en contra de Lenia Batres, aunque la ministra aseguró que no era el sentido de su votación, por lo que Hugo Aguilar Ortiz aclaró los términos.