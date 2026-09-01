Laura Itzel Castillo se despidió como presidenta del Senado y felicitó al senador Higinio Martínez como su sucesor para el tercer año de la 66 Legislatura.

“Me despedí de la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, lo hice con profunda gratitud… felicito al nuevo senador presidente Higinio Martinez…” Laura Itzel Castillo

Sobre su trabajo, Laura Itzel Castillo dijo que dirigió un debate plural, con acuerdos y apertura de la tribuna a los pueblos indígenas en el Senado de la República.

De la misma manera agradeció las palabras de despedida de senadores de todos los partidos durante la última sesión que dirigió.

Laura Itzel Castillo se despide del Senado antes de ir a la Secretaría de las Mujeres

Laura Itzel Castillo, deseó éxito a todos sus compañeros que continuarán con legisladores pues se irá a dirigir la Secretaría de las Mujeres en el gabinete de la presidente Claudia Sheinbaum.

“Les deseo mucho éxito a mis todas y todos mis compañeros legisladores que continuarán con esta responsabilidad con el pueblo de México” Laura Itzel Castillo

Antes de que Higinio Martínez ocupe sul lugar, coordinadores y senadores de todos los partidos coincidieron en que Castillo llevó conducción respetuosa, institucional y tolerante en las sesiones del Senado, entre ellos:

Juanita Guerra, coordinadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dijo que ahora en la Secretaría de las Mujeres encabezara con dignidad el cargo.

Laura Itzel Castillo espera que Senado apruebe ley contra el feminicidio

Durante su último mensaje como presidenta del Senado en el segundo año de la 66 Legislatura y antes de que Higino Martínez iniciara a dirigir el tecer año, Laura Itzel Castillo dijo que confía en que el Congreso aprobará la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

Uno de los trabajos realizados durante su gestión fue la iniciativa para dotar al Senado con un nuevo reglamento que incluyera perspectiva de género para mejorar el trabajo de todas y todos.