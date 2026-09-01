Higinio Martínez fue elegido por unanimidad como presidente de la mesa directiva del Senado para este periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que iniciará el próximo martes 1 de septiembre.

En entrevista con López-Dóriga, Higinio Martínez adelantó cuáles serán los temas prioritarios que marcarán la agenda del Senado y entre estos se encuentra la reforma contra la doble nacionalidad.

Higinio Martínez revela la agenda que marcará el próximo periodo del Senado

Para la agenda legislativa, Higinio Martínez adelantó que los temas se dividirán, principalmente, entre una reforma de carácter constitucional y varios paquetes de reformas de nivel puramente legal.

Higinio Martínez revela los agenda que marcarán el próximo periodo del Senado (Cortesía )

El principal tema será la reforma contra la doble nacionalidad, que abre el debate sobre la necesidad de establecer límites para que personas con ciudadanía múltiple no puedan ocupar cargos de alta representación.

Higinio Martínez detalló que este es el único tema en materia constitucional y el resto pertenecen al orden legal. Entre ellos se encuentran:

Paquete fiscal

Paquete anticorrupción

Ley de equilibrio ecológico

Ley de protección industrial

El legislador señaló que el tema de la política exterior será una de las responsabilidades más complejas y delicadas del Senado bajo su presidencia, dada la situación de la relación con Estados Unidos.

Respecto a su reciente designación en la mesa directiva del Senado, Higinio Martínez destacó que será conducir los debates garantizando el respeto a la libre expresión de todos sin importar el partido.