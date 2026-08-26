Higinio Martínez, senador de la bancada de Morena, se perfila como el próximo presidente del Senado de la República.

De acuerdo con la información, Higinio Martínez contaría con el respaldo de la mayoría de Morena para encabezar la Mesa Directiva del Senado de cara al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones.

Higinio Martínez sería el elegido por Morena para ser el nuevo presidente del Senado

Higinio Martínez sería el elegido para presidir el Senado y ocupar el cargo que desempeñó Laura Itzel Castillo.

El senador morenista por el Estado de México tendría el visto buena de la presidenta Sheinbaum, así como el apoyo de la mayoría de sus compañeros de bancada.

Higinio Martínez Miranda, pieza clave de Morena en el Estado de México. (@higiniomartinezmiranda/Instagram )

Según lo aprobado por la Junta de Coordinación Política, la sesión para elegir a los integrantes de la Mesa Directiva se llevará a cabo el lunes 31 de agosto a las 17:00 horas.

Por tanto, se espera que en próximos días Morena formalice la postulación de Higinio Martínez para que la mayoría parlamentaria vote a favor de su designación.

La decisión definitiva se tomará en la reunión plenaria que Morena celebrará el 30 de agosto, en donde también definirán el calendario de nuevas reformas a presentar.

Esto con la intención de que el 1 de septiembre se lleve a cabo el arranque formal del nuevo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Senadores, previsiblemente ya con Higinio Martínez como presidente legislativo.