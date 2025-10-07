Laura Itzel Castillo propone eliminar transitorio de la Ley de Amparo retroactiva

La senadora Laura Itzel Castillo Juárez propone eliminar transitorio de la Ley de Amparo retroactiva.

“Desde el Senado de la República enviamos la iniciativa tal cual y como se envió obviamente trae el transitorio, con toda esta discusión el transitorio obviamente que no va a transitar” Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado

La presidenta del Senado de la República destacó que será la Cámara de Diputados la que finalmente determine si se cambia la redacción del articulo transitorio o si se elimina completamente.

Laura Itzel Castillo cree que el transitorio de la Ley de Amparo retroactiva no pasará

En entrevista, la senadora Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, propuso eliminar transitorio de la Ley de Amparo retroactiva.

En medio de la polémica que se ha generado, Laura Itzel Castillo aseguró que la Cámara de Diputados será quienes determinen si se cambia la redacción del artículo transitorio respecto a la retroactividad o si se elimina completamente.

“Se va a eliminar esta cuestión. Las y los diputados determinarán si se cambia la redacción o si se elimina completamente” Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado

Laura Itzel Castillo cree que el transitorio de retroactividad de la reforma a la Ley de Amparo no pasará cuando la minuta sea desahogada en la Cámara de Diputados.

Durante su entrevista, Laura Itzel Castillo destacó que las reformas a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa protegen los derechos ciudadanos.

“Yo creo que nos deberíamos de centrar en la discusión y no en el artículo transitorio que finalmente con esta interpretación en la retroactividad pues obviamente los diputados van a trabajar y van a votar y ya decidirán lo que se va a hacer” Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado

Es por ello por lo que consideró que se deben poner a la mesa los beneficios y no solo discutir sobre el articulo transitorio sobre la retroactividad.

“Como se aprobó, se envía y, bueno, la discusión se ha centrado en este transitorio. Yo lo que quisiera señalar y reiterar es que hay cuestiones muy importantes dentro de lo que se discutió y de la Ley de Amparo. Lo que tiene que ver con la digitalización y la reducción de los tiempos” Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado

Laura Itzel Castillo (Redes Sociales)

¿Laura Itzel Castillo cometió una pifia tremenda la hablar del transitorio de la Ley de Amparo retroactiva?

Laura Itzel Castillo aseguró que nunca será partidaria de la violar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 14 precisa que no puede aplicarse retroactividad en las leyes.

Sin embargo, se reveló que Laura Itzel Castillo cometió una pifia tremenda, pero logró corregir de manera inmediata.

Y es que primero había señalado que la minuta de la reforma a la Ley de Amparo que se envió a la Cámara de Diputados ya no incluyó el polémico transitorio de la retroactividad.

Pero después corrigió al ser cuestionada sobre si ella podría modificar una minuta. Laura Itzel Castillo aclaró que la minuta fue enviada en los términos que se aprobaron por el pleno, es decir con el transitorio de la retroactividad.