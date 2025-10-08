En comparecencia a medios, el senador Ricardo Anaya lanzó una fuerte crítica a Morena por la reforma a la Ley de Amparo.

Ricardo Anaya cuestionó que “con qué cara” los legisladores del oficialismo votaron a favor de la minuta de la Ley de Amparo, toda vez que se envió a la Cámara de Diputados con un artículo transitorio que viola la Constitución.

“No sé con que cara van a eliminar ese transitorio (en la Ley de Amparo) que viola la Constitución” Ricardo Anaya

Ricardo Anaya se lanza contra Morena por reforma a la Ley de Amparo

Desde el Senado, Ricardo Anaya se lanzó contra Morena, luego de la minuta aprobada por la reforma a la Ley de Amparo que fue enviada a la Cámara de Diputados.

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), acusó que desde la discusión del dictamen se señaló que este contenía un transitorio que violaba el artículo 16 Constitucional, por lo que no debía ser aprobado.

Ricardo Anaya lanza crítica a Morena por reforma a la Ley de Amparo (Daniel Augusto )

Al respecto, aseguró que los presidentes de las Comisiones que analizaron la propuesta no votaron en el pleno el dictamen, pues se salieron del recinto, a sabiendas de que este atentaba contra la Constitución Política.

Según señaló Ricardo Anaya, los senadores de Morena y sus aliados recibieron presuntamente “instrucciones desde el Ejecutivo” para votar tal cual el dictamen por la reforma a la Ley de Amparo y no realmente lo que va de acuerdo con la Constitución.

Ricardo Anaya reitera que reforma a la Ley de Amparo debe modificarse

Tras su denuncia, Ricardo Anaya manifestó que ahora será turno de la Cámara de Diputados de llevar a cabo el análisis de la minuta por la reforma a la Ley de Amparo.

Al respecto, el senador del PAN reiteró que el documento debe modificare obligatoriamente por el Congreso.

Ante esta situación, Ricardo Anaya reprochó que los senadores de Morena que votaron a favor de la minuta, deberán retractarse por esta decisión, la cual, insistió resulta inconstitucional.

“Todos esos que la votaron a favor, ahora van a tener que retractarse y reconocer que obedecieron una orden absurda violatoria de la Constitución”. Ricardo Anaya

No obstante, pese a que se lleve a cabo dicha modificación, Ricardo Anaya insistió en que la reforma a la Ley de Amparo deja a los ciudadanos sin protección legal, esto frente a actos autoritarios que ocurran por parte del gobierno.