El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, promotor la Ley de Amparo retroactiva, negó que Adán Augusto López haya impulsado la presentación del artículo transitorio.

No obstante, dijo que “no nos movemos solos, tenemos coordinación” lo que deja ver que al menos pasó por la aprobación de su coordinador parlamentario Adán Augusto López.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, recibió críticas en redes sociales por las “maromas” para explicar la Ley de Amparo retroactiva y ambigüedad en su intento por aclarar la situación y ante su desconocimiento en materia jurídica que mostró en entrevista con Azucena Uresti en Grupo Fórmula.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara de Morena promotor de la Ley de Amparo retroactiva, ¿puede corregir reforma?

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el senador morenista promotor de la Ley de Amparo retroactiva, dijo que está dispuesto a corregir la ambigüedad generada, no obstante, una vez votada en el Sen do no puede modificarse.

“Estoy dispuesto a perfeccionar los textos que pudiera parecer ambiguos” Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Senador de Morena

Cabe recordar que esta reforma se mantiene en la Cámara de Diputados cuando debió llegar a la Cámara de Senadores la misma semana anterior e su aprobación.

Ricardo Monreal dijo que se podría recurrir a una fe de erratas, como se ha hecho en el pasado desde el Senado, no obstante, dijo que no opinará en la decisión que tome la Cámara de Senadores.

¿Adán Augusto López tiene detenida la Ley de Amparo retroactiva? “Ese es tema de la Jucopo”

En varias ocasiones, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que el tema de corrección y envío de la reforma a la Cámara de Diputados queda en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, la cual preside Adán Augusto López Hernández.

A pesar de haber negado la influencia de Adán Augusto López Hernández, dijo que ello se decidirá entre hoy lunes 6 de octubre y el martes 7 de octubre.

El senador insistió que el objetivo de que la ambigüedad quede resuelta ya es tema de la Jucopo.

“Ya serán los de la Jucopo y la Cámara de diputados los que resuelvan este debate” “Estoy dispuesto a perfeccionar los textos que pudiera parecer ambiguos”

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, no asume equivocación por retroactividad porque habló a nombre de Morena

Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que “yo estoy en contra de cualquier interpretación que transforme el transitorio en cualquier instrumento de retroceso” y que no asume la equivocación: “yo en lo particular no sumo la equivocación” porque dijo habló en nombre de Morena.