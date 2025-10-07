La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, reiteró que habrá transparencia en la discusión sobre reforma a la Ley de Amparo.

Esto en entrevista con el periodista Jaime Núñez para Radio Fórmula, en donde Kenia López Rabadán compartió los pasos a seguir en la reforma a Ley de Amparo, luego de que el Senado enviara finalmente la minuta a la Cámara de Diputados.

Kenia López Rabadán reiteró que en la Cámara de Diputados habrá transparencia en discusión sobre las modificaciones a la reforma a la Ley de Amparo.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja manifestó que, tras recibir la minuta correspondiente, esta será enviada a las Comisiones de análisis correspondientes.

Para ello, señaló que será el martes 7 de octubre cuando en sesión se envíe el dictamen para que las Comisiones de estudio puedan llevar a cabo su análisis correspondiente.

En este sentido, Kenia López Rabadán señaló la posibilidad para que se lleven a cabo parlamentos abiertos y reuniones con expertos en la materia para obtener conclusiones que sirvan a la discusión de la reforma a la Ley de Amparo.

Una vez que esto ocurra, el dictamen será enviado al pleno de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que sea sometida a análisis.

Kenia López Rabadán señaló que entre las modificaciones a realizar estará eliminar el apartado de retroactividad que se agregó en la Cámara de Senadores, y el cual resulta inconstitucional.