La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán dio a conocer que la minuta para la reforma a la Ley de Amparo ya llegó y fue recibida en la Cámara de Diputados.

La reforma a la Ley de Amparo fue aprobada en el Senado la noche del 1 de octubre, sin embargo, la minuta no había llegado a la Cámara de Diputados, que fungirá como revisora.

Dicha minuta de la Ley de Amparo ha causa controversia no sólo por la reforma, también por una reserva presentada que fue señalada de inconstitucional , debido a que busca la retroactividad.

La minuta de la reforma a la Ley de Amparo ya llegó a la Cámara de Diputados

Mediante sus redes sociales, Kenia López Rabadán dio a conocer que la Cámara de Diputados recibió la minuta de reforma a la Ley de Amparo la tarde de este lunes 6 de octubre.

Acorde con lo explicado con la diputada, se instruyó la máxima difusión de la minuta de la reforma a la Ley de Amparo por lo que ya se encuentra disponible en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Asimismo, Kenia López Rabadán señaló que el martes 7 de octubre dará cuenta en el Pleno de la Cámara de Diputados, conforme al reglamento, para turnarla a las comisiones correspondientes.

Aunque de momento Kenia López Rabadán no ha mencionado lo que procederá con el artículo transitorio sobre la retroactividad.

Cámara de Diputados recibió minuta de la Ley de Amparo (Kenia López Rabadán vía X)

Anteriormente, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal señaló que se corregiría el artículo transitorio de retroactividad de la Ley de Amparo, posiblemente desde comisiones.