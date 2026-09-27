A unas horas de concluir su recorrido por todo el territorio, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció el respaldo que ha recibido de la ciudadanía en su gira de rendición de cuentas.

Mañana cerramos nuestra gira de rendición de cuentas en la Ciudad de México. Gracias a todas y todos los que nos han acompañado en estas asambleas a lo largo del país. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En un video compartido en redes, la mandataria mencionó que en las últimas semanas ha visitado los 31 estados de la República, presentando los avances más importantes de su gobierno.

Claudia Sheinbaum agradeció a todos los que la acompañaron y calificó la gira como una “experiencia hermosísima”, que está próxima a concluir el 27 de septiembre en la CDMX.

Más de 120 mil personas recibieron a Claudia Sheinbaum en el último tramo de su gira

Claudia Sheinbaum agregó que, desde el jueves, se presentó en Puebla, Tabasco, Guerrero, Michoacán y Sonora, donde la acompañaron más de 120 mil personas.

“A quienes les agradezco que hayan estado en esta gira de rendición de cuentas. Mañana vamos a la Ciudad de México”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum concluyó su mensaje de agradecimiento con la frase “amor con amor se paga”, aludiendo a que el cariño recibido durante la gira es reconocido y retribuido desde su gobierno.

Esta última parte de presentación de avances y rendición de cuentas, comenzó desde el jueves 24 en Puebla, y continuó en cuatro estados para finalizar en CDMX.

Claudia Sheinbaum en gira (Presidencia / Presidencia)

Claudia Sheinbaum cerrará su gira del Segundo Informe el 27 de septiembre en la CDMX

Claudia Sheinbaum cerrará su gira del Segundo Informe el domingo 27 de septiembre a las 09:00 am en la plancha del Zócalo de la CDMX.

Sheinbaum ha defendido que se trata de un informe de rendición de cuentas, y no de una movilización nacional de partidos.