Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reveló que tuvo una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, ex líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Me llamó… ayer, antier, una llamada de ocho minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo estaban las cosas… le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del gobierno de los Estados Unidos...” Claudia Sheinbaum

La llamada habría sido el lunes 23 de febrero ya que Claudia Sheinbaum mencionó la palabra “ayer” y posteriormente rectificó a “antier” en referencia al día posterior a la muerte de líder del CJNG.

La conversación corta entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump duró ocho minutos en los que hablaron del operativo contra El Mencho y las consecuencias de violencia en el país.

Claudia Sheinbaum puntualiza sobre colaboración de Estados Unidos

Claudia Sheinbaum reiteró durante su conferencia mañanera de este 25 de febrero que México estuvo a cargo del operativo al cien por ciento y que la colaboración de Estados Unidos fue solo con información.

Así lo aclaró luego de que por la noche del 24 de febrero, el presidente Donald Trump se adjudicó el abatimiento de El Mencho.

“Hemos derrocado a uno de los capos más siniestros de los cárteles, como lo vieron ayer”, dijo Donald Trump en su mensaje del Estado de la Unión.

Claudia Sheinbaum insiste sobre dichos de Trump: La información que nosotros dimos es la correcta

Entre risas, Claudia Sheinbaum recordó el estilo de comunicar del presidente Donald Trump diciendo “conocemos al presidente Trump pero la información que hemos dado es la correcta”.

La presidenta mexicana dijo que en la mencionada llamada también hablaron de la cooperación que dio Estados Unidos en inteligencia.