Alejandro Moreno, senador y presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se lanzó contra el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Arturo Castillo Loza a quien calificó de “vil operador al servicio del gobierno”.

“El consejero del INE, Arturo Castillo Loza, volvió a demostrar que dejó de comportarse como árbitro para convertirse en un vil operador al servicio del gobierno, mafioso, cínico y corrupto de Morena” Alejandro Moreno. PRI

Así lo dijo Alejandro Moreno luego de la resolución en la que el INE le ordenó bajar publicaciones y no referirse como “narcogobierno” y “narcopartido” hacia Morena.

El senador del PRI señaló que ello es parte del camino a la instauración de una dictadura y no descartó que empiecen multas, presiones y sanciones para intentar someterlos.

Alejandro Moreno denunciará al consejero del INE Arturo Castillo Loza

Alejandro Moreno dijo que va a denunciar al consejero Arturo Castillo Loza y reiteró que se darán a conocer los señalamientos en organismos internacionales “donde ya han sancionado a árbitros electorales por apoyar a destruir democracias”.

El líder priísta dijo que los integrantes del INE deben responder por sus actos por estar al servicio de Morena porque la ley no debería estar por encima de sus intereses políticos.

En las denuncias que se van a presentar en próximos días se centra en los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

Alejandro Moreno insiste en persecución política de Morrena con ayuda del INE

Alejandro Moreno dijo que no hay credibilidad el INE y que sus consejeros son incongruentes con las justificaciones que han dado públicamente sobre la resolución en su contra.

Insistió que dicha resolución es parte de una persecución política por sus opiniones y volvió a recurrir a calificativos como “gobierno mafioso, cínico y corrupto” contra Morena.

Recordó que es un legislador y que cuenta con “inviolabilidad parlamentaria” fijada en el artículo 61 de la Constitución.