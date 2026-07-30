Alejandro Moreno anunció que impugnará las medidas cautelares emitidas por el INE que ordenan eliminar publicaciones del PRI en las que se refiere a Morena como “narcopartido”.

“En el PRI vamos a acatar las decisiones de la autoridad, pero las vamos a impugnar. Imagínate que se presenten a sancionar, a apoyar a estos mafiosos y corruptos de Morena…” Alejandro Moreno. PRI

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el presidente del PRI aseguró que aunque acatarán la resolución, también denunciarán al INE en organismos internacionales, pues considera que intentan censurarlo y “le hacen el juego al oficialismo”.

En ese sentido, el dirigente priista subrayó que como senador de la República se debe garantizar la libertad de expresión en México.

Alejandro Moreno promete que INE no lo va a censurar

“A mi no me van a callar… no va a censurar mis publicaciones en redes sociales”, aseguró Alito Moreno luego de decir que va a exhibir al INE internacionalmente por servir al gobierno.

En ese marco, dijo que sostiene sus dichos sobre señalar a Morena como “narcopartido y “narcogobierno”, como parte deuda lista de seis conceptos que el INE analizó en varias de su publicaciones.

También resaltó que tiene libertad de opinión en el marco del debate legislativo para usar el término “narcogobierno”, pues el debate debe ser crítico.

Alejandro Moreno publicará spots señalando a Morena de “narcogobierno”

Alejandro Moreno dijo que va a subir a redes sociales todos los spots que iban a usar en tiempos oficiales en los que señala de “narcogobierno” a Morena.

Y es que aseguró que sus dichos no son ocurrencias y que se basa en casos concretos como:

La Barredora

Huachicol fiscal

Solicitudes de extradición

Criticó que desde Morena se exhiban a periodistas, empresarios y expresidentes en sus publicaciones y nadie los sancione.