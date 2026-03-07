El diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, respondió a quienes lo llaman violentador al asegurar que no le molesta en lo absoluto porque, según dijo, “ya está acostumbrado”.

“No, no me molesta que me digan violentador. Estoy acostumbrado. En el fútbol igual mucha gente me criticaba” Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena

En esta situación, el exfutbolista equiparó las críticas en su contra por violencia de género con las críticas que recibió en sus años como delantero de la Selección Mexicana.

En los últimos años, a Cuauhtémoc Blanco se le ha señalado por presunta violencia sexual y violencia política de género, acusaciones que cobraron fuerza tras la denuncia de su media hermana por intento de violación.

Cuauhtémoc Blanco niega haber agredido a Aracely Cruz (Daniel Augusto / Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Cuauhtémoc Blanco va por castigos por denuncias falsas contra hombres

De igual manera, en respuesta a quienes lo llaman violentador, el diputado Cuauhtémoc Blanco reiteró que se mantiene tranquilo, pues está acostumbrado a las críticas desde su etapa en el fútbol.

Sin embargo, el diputado morenista reconoció que las acusaciones en su contra por intento de abuso sexual le generan tristeza debido a que -según señaló-, el caso se ha prolongado innecesariamente.

“La verdad que esto me da tanta tristeza porque lo están alargando. Ya se presentaron los testigos, no hay nada, pero bueno, así es esto, hay que esperar” Cuauhtémoc Blanco

En respuesta a la polémica con su media hermana, Cuauhtémoc Blanco dijo que presentará una iniciativa para castigar las denuncias falsas contra hombres, aunque no dio detalles del contenido de su propuesta.

¿Por qué acusan de violentador a Cuauhtémoc Blanco?

Las críticas contra Cuauhtémoc Blanco por “violentador” tomaron mayor notoriedad cuando su media hermana, Nidia Fabiola, lo denunció por intento de violación ocurrido presuntamente en 2023.

La Fiscalía de Morelos buscó que se le quitara el fuero para investigarlo, pero mujeres de Morena en la Cámara de Diputados votaron para que lo mantuviera, por lo que no pudo ser investigado.

A esto, se suman otras acusaciones contra Cuauhtémoc Blanco:

La diputada Juanita Guerra lo acusó de violencia política de género al impedirle acceder a un evento oficial pese a estar invitada

La diputada Martha Aracely Cruz lo acusó en 2025 de violencia simbólica sexual después de que él le enviara un beso durante una discusión en el pleno