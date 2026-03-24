Ivonne Ortega denunció la falta de apoyo en la Cámara de Diputados para que continúe la investigación por violencia de género contra Cuauhtémoc Blanco.

La diputada de Movimiento Ciudadano señaló que el exhorto que impulsa solo ha sido firmado por legisladoras de su partido, mientras que el resto ha evitado respaldarlo o lo ha rechazado por motivos electorales.

Ortega, de 53 años de edad subrayó que, siendo mayoría en la Cámara, las diputadas deberían dar relevancia a la petición contra Cuauhtémoc Blanco y fijó como plazo máximo el 27 de marzo de 2026.

Ivonne Ortega denuncia que diputadas no han apoyado para que Cuahtémoc Blanco siga siendo investigado

La diputada de MC, Ivonne Ortega, compartió que haría un exhorto donde pediría firmas de diputadas para que Cuauhtémoc Blanco, diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) siga siendo investigado por violencia de género.

Sin embargo, en entrevista con Azucena Uresti exhibió que solo las diputadas del MC han firmado el exhorto, asegurando que el resto de las políticas han hecho caso omiso.

Ortega dijo no conocer el motivo por el que las diputadas no han querido firmar el documento, exponiendo que algunas le dijeron que sí firmarían el día que lo presentó, pero hasta el 24 de marzo de 2026 no lo han hecho.

Por otra parte, expuso que quiénes sí le han rechazado absolutamente la firma han sido diputadas que argumentan “están cuidando el proceso electoral que viene”.

“De las 253 que somos en la Cámara [de Diputados] (...) He convocado a mis compañeras en diferentes días, en lo personal, lo subí a la tribuna, a través de redes sociales, pero parece que ninguna vía es pertinente. A este momento solo hemos firmado diputadas del Movimiento Ciudadano”. Ivonne Ortega, diputada de Movimiento Ciudadano

Ivonne Ortega explicó que la importancia de firmar el exhorto sobre Cuauhtémoc Blanco deriva en que las mujeres son mayoría en la Cámara de Diputados y eso haría más relevante la petición.

Ivonne Ortega, diputada de Movimiento Ciudadano (Ivonne Ortega / FB )

La fecha máxima que Ortega dio para la firma del exhorto sobre la investigación al diputado de Morena, es el viernes 27 de marzo de 2026.

Exhorto de Ivonne Ortega sobre Cuauhtémoc Blanco: Esto dice la petición a la investigación

Ivonne Ortega exhibió que solo diputadas de MC han firmado el exhorto para que siga la investigación contra Cuauhtémoc Blanco, pero ¿qué dice el documento?