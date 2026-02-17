Activistas de Morelos exigen que se investigue a Cuauhtémoc Blanco, exgobernador, y a Eric Flores, ex delegado federal, por el caso Samir Flores.

De acuerdo con los activistas, se debe de investigar a los funcionarios por su probable responsabilidad en el asesinato de Eric Flores, opositor de la termoeléctrica de Huexca.

Asimismo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua reclamó que hubo una simulación de justicia, e incluso pidieron que se llame a comparecer al ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el caso.

Piden justicia en caso Samir Flores y exigen investigación a Cuauhtémoc Blanco y otros funcionarios

Activistas ambientales realizaron un mitin frente a la sede del Poder Judicial de la federación en Atlacholoaya, para exigir justicia por el homicidio de Samir Flores.

La manifestación se realizó en el marco del juicio oral en contra del único detenido por el homicidio y señalaron que se trata de una simulación de justicia, pues no se ha investigado a posibles autores intelectuales del caso.

Asimismo, exigieron que se llame a comparecer a AMLO, así como a otros funcionarios como:

Cuauhtémoc Blanco, ex gobernador de Morelos

Hugo Eric Flores, ex delegado federal

Valentín Lavín, alcalde de Temoac

Angelina “N”, tesorera municipal de Temoac, conocida como “La Patrona”

“No basta con procesar al único detenido; este juicio debe ser un espacio para cuestionar a quienes realmente tenían poder sobre la región. Estamos hablando de actores políticos que siguen en funciones y que podrían haber ordenado el asesinato. Exigimos que se responda quién mandó matar a Samir y que se deje de proteger a los responsables de la impunidad” Activistas compañeros de Samir Flores

Flores fue asesinado la mañana del 20 de febrero de 2019 cuando fue atacada a balazos afuera de su casa; entonces se manifestaba en contra del Proyecto Integral Morelos al considerar peligroso para la comunidad la operación de una termoeléctrica.

Caso Samir Flores: Activistas reclaman investigación contra “Los Aparicio”, grupo delictivo de Morelos

Por otra parte, el Frente señaló que no se ha investigado al grupo delictivo “Los Aparicio”, que opera en Morelos, por su relación con el homicidio de Samir Flores.

Cabe señalar que Angelina “N”, quien fuera tesorera del Temoac, fue detenida en 2024 como presunta líder de “Los Aparicio”.

En este sentido, los activistas indicaron que hay dos presuntos autores materiales vinculados con “Los Aparicio” mencionados en la carpeta de investigación.

Uno de ellos fue asesinado mientras que el otro permanece prófugo.