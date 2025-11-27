La diputada del PT Aracely Cruz, dio respuesta a Cuauhtémoc Blanco y su comunicado tras violentarla en la Cámara de Diputados y asegura que lo solucionarán en el comité de Ética.

“Cuando una mujer se para a lado de un hombre y le dice no estás solo, eres también cómplice de esa violencia. Y yo no quiero ser cómplice de ningún tipo de violentador”. Aracely Cruz, diputada del PT

Momentos antes, Cuauhtémoc Blanco había negado agresión con el beso que envió a Aracely Cruz en la Cámara de Diputados tras enfrentarlo el 25 de noviembre por violentador.

Aracely Cruz responde a comunicado de Cuauhtémoc Blanco

“Qué bonito escribe su community manager”, fue parte de la respuesta de Aracely Cruz con Pamela Cerdeira ante el comunicado de disculpas de Cuauhtémoc Blanco por el beso que le envió.

Aracely Cruz aseguró que seguirá el proceso de la Cámara de Diputados ante una denuncia que la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán enviará al comité de Ética.

Ya que la diputada del PT asegura que Cuauhtémoc Blanco sabía lo que estaba haciendo, por lo que se resolverá en el comité de Ética de la Cámara de Diputados.

La diputada señaló que no puede permitir la violencia de género por lo que Aracely Cruz va a seguir increpando a Cuauhtémoc Blanco o de otra manera se convertiría en cómplice.

Explicó que cuando una mujer se queda callada, los hombres siguen violentando, como se vio tras fallar contra el desafuero, en donde las diputadas señalaron que Cuauhtémoc Blanco no estaba solo.

Aracely Cruz rechaza comunicado de Cuauhtémoc Blanco y explica por qué sí fue agresión

En MVS Noticias, Aracely Cruz explicó lo que había dicho a Cuauhtémoc Blanco previo al beso y lo que se interpretó como una mentada de madre, la cual descartó.

Aracely Cruz señaló que había exigido a Cuauhtémoc Blanco que se saliera de la Cámara de Diputados por las acusaciones de violentador de género.

Tras ello, Cuauhtémoc Blanco le envió un beso que, acorde con el historial del exfutbolista, es parte de su forma de humillar desde las canchas, aunado a las connotaciones sexuales que conlleva.

Tal como destaca la diputada Aracely Cruz el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, razón por la que exigió a Cuauhtémoc Blanco que se saliera y evitar ensuciar la fecha.