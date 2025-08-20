Nidia Fabiola Blanco acusó a la Fiscalía del estado de Morelos de poner pretextos y proteger al ex gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien tiene una denuncia en su contra por abuso; te damos todos los detalles.

Hoy miércoles 20 de agosto, Nidia Fabiola Blanco habló durante una entrevista en Grupo Fórmula sobre la denuncia de intento de violación que interpuso contra Cuauhtémoc Blanco ante la Fiscalía de Morelos.

En palabras de Nidia Fabiola Blanco, la Fiscalía de Morelos ha puesto muchos pretextos para dar información sobre el avance de la denuncia contra Cuauhtémoc Blanco y acusó de que lo están protegiendo.

Cuauhtémoc Blanco (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Nidia Fabiola Blanco acusa a Fiscalía de Morelos de proteger a Cuauhtémoc Blanco por no resolver denuncia por abuso

Nidia Fabiola Blanco reveló en entrevista que la Fiscalía de Morelos no ha avanzado en la resolución de la denuncia que interpuso contra Cuauhtémoc Blanco, su medio hermano y ex gobernador de este estado.

El abogado de Nidia Fabiola Blanco habría ido en repetidas ocasiones a solicitar información a la Fiscalía de Morelos, pero le ponen pretextos; “una vez le dijeron que estaban cambio personal, que estaban muy ocupados”.

Asimismo, Nidia Fabiola Blanco dijo que su abogado le solicitó a la Fiscalía de Morelos que le entregaran copia de la carpeta de investigación, pero también le negaron la solicitud sin un motivo aparente.

“Realmente no están haciendo absolutamente nada y yo creo que no quieren hacer nada. Yo vuelvo con lo mismo que ya había dicho, lo siguen defendiendo”. Nidia Fabiola Blanco

Pese a que la amenazas en su contra y de su familia han cesado, Nidia Fabiola Blanco acusa a que la Fiscalía de Morelos protege a Cuauhtémoc Blanco y más personas que están involucradas en el caso.

Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena (Mario Jasso)

Nidia Fabiola Blanco señala que la denuncia contra Cuauhtémoc Blanco no es la única que no se ha resuelto

Nidia Fabiola Blanco dijo que el caso contra Cuauhtémoc Blanco no es el único que no se ha resuelto, pues también levantó denuncias contra Ulises Bravo y Manuel Cavazos Lerma y tampoco hay avances.

La denuncia contra Ulises Bravo fue interpuesta ante la Fiscalía de Morelos por amenazas contra Nidia Fabiola Blanco y la de Manuel Cavazos Lerma se hizo en la Ciudad de México (CDMX).

Cabe recordar que, durante una conferencia, Manuel Cavazos Lerma minimizó la denuncia contra Cuauhtémoc Blanco diciendo que Nidia Fabiola Blanco “no está muy violable que digamos”, hecho que le costó una demanda.