La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, llamó a todas las diputadas a formar un frente para quitarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco.

“Hago un llamado nuevamente a las 253 mujeres diputadas en esta Cámara para que nos acompañen en el punto de acuerdo (...) (para) que el diputado señalado enfrente la justicia como cualquier ciudadano, sin privilegios y sin fuero” Ivonne Ortega

Desde la tribuna de San Lázaro, Ivonne Ortega recordó que en la Cámara de Diputados hay un legislador que enfrenta una denuncia por violación, en referencia a Cuauhtémoc Blanco.

El llamado de la coordinadora de Movimiento Ciudadano se dio luego de que Cuauhtémoc Blanco presentó una iniciativa que, se acusa, busca amenazar a mujeres que denuncian agresiones.

Ivonne Ortega le pide a Cuauhtémoc Blanco que "juegue limpio". (Cortesía)

Ivonne Ortega va contra fuero de Cuauhtémoc Blanco; llama a diputadas a formar un frente

Al recordar el tema de la paridad de género en el Plan B, la diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, reconoció la postura de corregir la eliminación de dicho principio en el proyecto.

Sin embargo, la coordinadora de la bancada emecista señaló que por infortunio, el contexto de violencia de género en el que se encuentra inmerso el país no puede corregirse con la misma facilidad.

No obstante, recordó que hay un tema que sí puede arreglarse con trabajo legislativo, en referencia al caso de Cuauhtémoc Blanco, quien cuenta con una denuncia por violación que sigue abierta.

“Honrar nuestra historia también implica ser congruentes, las 253 mujeres que hoy formamos parte de esta Cámara tenemos la oportunidad de demostrarlo” Ivonne Ortega

En torno a dicho proceso, Ivonne Ortega indicó que las 253 diputadas que integran la actual legislatura tienen la posibilidad de impulsar un procedimiento para retirarle el fuero al exgobernador.

Por ello, Ivonne Ortega pidió a todas las diputadas a sumarse al punto de acuerdo que presentó en busca de que la Fiscalía de Morelos de a conocer el expediente del caso en curso.

Asimismo, las exhortó a apoyar la moción para que Cuauhtémoc Blanco enfrente a la justicia sin ningún tipo de prebenda o privilegio, es decir que se le quite el fuero del que goza.

Cuauhtémoc Blanco propuso una polémica iniciativa tras ser denunciado

Cabe destacar que el llamado de Ivonne Ortega se dio luego de que Cuauhtémoc Blanco presentó una iniciativa de ley con la que pretende sancionar las “denuncias falsas”.

La propuesta fue en respuesta a la denuncia por tentativa de violación en su contra y en ella plantea que se castiguen las acusaciones con penas equivalentes al delito imputado.

No conforme con ello, Cuauhtémoc Blanco anunció demandas contra diputadas por el uso no autorizado de su imagen mientras la denuncia en su contra continúa sin resolverse judicialmente.