La Cámara de Diputados realizó una sesión solemne este miércoles 4 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer; Cuauhtémoc Blanco destacó que fue un espacio de reflexión.

“Hoy iniciamos con Sesión Solemne en el marco del Día Internacional de la Mujer, un espacio de reflexión y reconocimiento a la lucha histórica por la igualdad, los derechos y la justicia para todas”. Cuauhtémoc Blanco

En redes sociales, Cuauhtémoc Blanco mencionó sus actividades en la Cámara de Diputados y posteó fotografías con un moño morado, color vinculado al movimiento feminista.

La mención de Cuauhtémoc Blanco por el Día Internacional de la Mujer (Captura de pantalla)

Cuauhtémoc Blanco hizo una pequeña mención sobre el Día Internacional de la Mujer, reconociendo que este sirve para reconocer la lucha de las mujeres por alcanzar derechos para todas.

El diputado de Morena publicó una fotografía de la sesión solemne por el Día Internacional de la Mujer y enlistó los puntos que se trabajan en el pleno tras esta conmemoración:

Manejo de datos personales de los consumidores

Reconocimiento oficial a la Semana Nacional de las Mujeres Emprendedoras

Sanciones contra el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado

Reforma a la Ley General de Cambio Climático en materia de carbono azul

Blanco afirmó que su voto siempre será “con responsabilidad institucional y compromiso con México”, sin embargo, no dijo nada más sobre el Día Internacional de la Mujer.

Cuauhtémoc Blanco acusado de abuso sexual

La mención de Cuauhtémoc Blanco al Día Internacional de la Mujer, aunque breve, genera debate, pues el exfutbolista tiene una denuncia formal en su contra por el delito de abuso sexual.

Una mujer, identificada como su media hermana, presentó ante la Fiscalía de Morelos una denuncia contra Cuauhtémoc Blanco, pero el proceso no ha tenido ningún avance.

La Fiscalía de Morelos solicitó retirar el fuero constitucional de Cuauhtémoc Blanco para que pudiera ser investigado penalmente, sin embargo, esta petición fue desechada por el pleno.