La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) exige la investigación en total apego a los protocolos, el feminicidio de Cielo Benajy López Cortés, hallada muerta en Ciudad de México.

El pasado viernes 22 de mayo, Cielo Beanjy López Cortés fue encontrada muerta en un domicilio de la colonia Ampliación Gabriel Ramos Millán, alcaldía Iztacalco.

Por su feminicidio fue detenida su pareja de cuatro años, Hugo N, quien llamó a su suegra para notificarle que Cielo Beanjy López Cortés se encontraba inconsciente.

Sin embargo, cuando la madre de Cielo Beanjy López Cortés llegó al domicilio, la joven de 25 años y estudiante de la UAM, ya estaba muerta, con muestra de diversos golpes.

Feminicidio de Cielo Beanjy López Cortés: UAM exige investigación con perspectiva de género

Mediante comunicado, la UAM lamentó el feminicidio de Cielo Beanjy López Cortés, la licenciatura de Estomatología de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud en Xochimilco.

Pero también hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia de CDMX, a que la investigación se realice con perspectiva de género y con estricto apego a los protocolos de feminicidio.

Esto para garantizar el esclarecimiento de los hechos y que Cielo Beanjy López Cortés obtenga justicia, ya que su feminicidio provocó un intenso dolor a la comunidad de la UAM.

Sin embargo, la UAM añade en el escrito su condena a la violencia de cualquier tipo en contra de las mujeres, que en este caso ocasionó la muerte de Cielo Beanjy López Cortés.

UAM exige justicia por feminicidio de Cielo Beanjy López Cortés (UAM Xochimilco)

Por lo cual, la UAM insta a no permanecer indiferentes, ya que la erradicación de la violencia de género exige acciones firmes y una respuesta pública que priorice la vida, la dignidad y la justicia.

Hugo N, Pareja de Cielo Beanjy López Cortés está detenido por su feminicidio

Tras reportarse el feminicidio y la denuncia de la madre de la joven, Hugo N de 35 años fue detenido ya que denuncian, no fue la primera agresión en contra de la joven.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, la detención se llevó a cabo el mismo 22 de mayo, ya que al parecer, Hugo N habría agredido físicamente a Cielo Beanjy, tras una discusión.

La versión del presunta feminicida es que posterior a la discusión, él salió del domicilio y cuando regresó, notificó a su suegra que Cielo Beanjy López Cortés estaba inconsciente.

Sin embargo, amigos de Cielo Beanjy López Cortés declararon que la joven sufría violencia doméstica, ya que la insultaba, amenazaba y jaloneaba incluso delante de terceros.