Una publicación recompartida por el empresario Ricardo Salinas Pliego sobre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) provocó la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que el mensaje afectaba a la comunidad mexicana migrante y exigió una disculpa pública.
A través de la red social X, el creador de contenido identificado como José Díaz difundió un video en el que simpatizantes de la presidenta esperaban su llegada a Nueva York, tras asistir por invitación del presidente estadounidense Donald Trump a la final del Mundial 2026.
Junto al video escribió el mensaje: “ICE haz lo tuyo”, en referencia a la agencia migratoria estadounidense, comentario que generó críticas en redes sociales por interpretarse como un llamado a actuar contra los mexicanos presentes.
Posteriormente, Ricardo Salinas Pliego compartió esa publicación y agregó el comentario de que reunía más personas “un gatito atropellado”, lo que incrementó la polémica.
Claudia Sheinbaum exige disculpas a Ricardo Salinas Pliego por publicación sobre el ICE
Durante la conferencia Mañanera del Pueblo de este martes 21 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la publicación compartida por el empresario.
La mandataria afirmó que este tipo de mensajes no representan un ataque hacia ella como presidenta, sino hacia los millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos.
Por ello, sostuvo que Ricardo Salinas Pliego debería ofrecer, como mínimo, una disculpa a los connacionales.
“Entonces, de verdad, mínimo deberían de disculparse, mínimo, porque este no es un asunto de la presidenta; es un asunto de nuestros compatriotas y del reconocimiento de los migrantes mexicanos que trabajan todos los días por ayudar a sus familias, por ayudar a las familias en México y trabajar para otra nación”Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Sheinbaum también calificó como “muy triste” que se difundan publicaciones que, a su juicio, desacreditan a los mexicanos que residen en el extranjero.
Ricardo Salinas Pliego responde a Sheinbaum y rechaza disculparse
Tras el posicionamiento de la presidenta, Ricardo Salinas Pliego no ofreció una disculpa y respondió nuevamente a través de sus redes sociales con un mensaje en el que lanzó diversas críticas contra la mandataria y su administración.
En su publicación calificó la conferencia presidencial como un “circo mañanero de propaganda” y enlistó diversas acusaciones contra el gobierno federal.
“Inepta. Corrupta. Mentirosa. Inaudito es el golpe de estado para robarse el Poder Judicial y el máximo órgano electoral. Inaudito, atacar a quienes trabajamos y producimos para beneficio de los mexicanos. Inaudito es el dispendio del gasto público en proyectos estúpidos. Inaudita es la manipulación de la opinión pública con su circo mañanero de propaganda.”Ricardo Salinas Pliego