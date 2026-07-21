Una publicación recompartida por el empresario Ricardo Salinas Pliego sobre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) provocó la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que el mensaje afectaba a la comunidad mexicana migrante y exigió una disculpa pública.

A través de la red social X, el creador de contenido identificado como José Díaz difundió un video en el que simpatizantes de la presidenta esperaban su llegada a Nueva York, tras asistir por invitación del presidente estadounidense Donald Trump a la final del Mundial 2026.

Junto al video escribió el mensaje: “ICE haz lo tuyo”, en referencia a la agencia migratoria estadounidense, comentario que generó críticas en redes sociales por interpretarse como un llamado a actuar contra los mexicanos presentes.

Posteriormente, Ricardo Salinas Pliego compartió esa publicación y agregó el comentario de que reunía más personas “un gatito atropellado”, lo que incrementó la polémica.

Junta más gente un gatito atropellado 🥹🤦🏻‍♂️. https://t.co/Hph9vbUJ1a — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 19, 2026

Claudia Sheinbaum exige disculpas a Ricardo Salinas Pliego por publicación sobre el ICE

Durante la conferencia Mañanera del Pueblo de este martes 21 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la publicación compartida por el empresario.

La mandataria afirmó que este tipo de mensajes no representan un ataque hacia ella como presidenta, sino hacia los millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos.

Por ello, sostuvo que Ricardo Salinas Pliego debería ofrecer, como mínimo, una disculpa a los connacionales.

“Entonces, de verdad, mínimo deberían de disculparse, mínimo, porque este no es un asunto de la presidenta; es un asunto de nuestros compatriotas y del reconocimiento de los migrantes mexicanos que trabajan todos los días por ayudar a sus familias, por ayudar a las familias en México y trabajar para otra nación” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum también calificó como “muy triste” que se difundan publicaciones que, a su juicio, desacreditan a los mexicanos que residen en el extranjero.

Ricardo Salinas Pliego responde a Sheinbaum y rechaza disculparse

Tras el posicionamiento de la presidenta, Ricardo Salinas Pliego no ofreció una disculpa y respondió nuevamente a través de sus redes sociales con un mensaje en el que lanzó diversas críticas contra la mandataria y su administración.

En su publicación calificó la conferencia presidencial como un “circo mañanero de propaganda” y enlistó diversas acusaciones contra el gobierno federal.