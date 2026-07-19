Arturo Ávila, diputado de Morena, criticó a Ricardo Salinas Pliego por replicar el llamado al ICE contra los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

El diputado federal aseguró que Ricardo Salinas Pliego confirmó que tanto él como la oposición “son capaces de todo” contra México.

Esto luego de que el empresario compartiera una publicación donde se llama al ICE a ir contra los mexicanos que recibieron a la presidenta Claudia Sheinbaum en Nueva York.

Arturo Ávila tunde a Salinas Pliego por llamar a acciones contra mexicanos en Estados Unidos Unidos

Arturo Ávila se fue contra Ricardo Salinas Pliego por replicar un mensaje en el que se llama al ICE a ir en contra de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

De acuerdo con el diputado por Morena, “no hay duda” de que la oposición odia a las y los mexicanos y la confirmación está en la réplica que hizo el empresario en redes sociales al llamado al ICE.

“17 personas mexicanas y mexicanos perdieron la vida. No hay duda, odian a México, odian a las y los mexicanos. Y son capaces de todo contra este país. Aquí la confirmación” Arturo Ávila

17 personas mexicanas y mexicanos perdieron la vida.



No hay duda, odian a México, odian a las y los mexicanos. Y son capaces de todo contra este país. Aquí la confirmación 👇🏻. pic.twitter.com/gXdOLcOOQp — Arturo Ávila. (@arturoavila_mx) July 19, 2026

Salinas Pliego se burla de comitiva que recibió a Sheinbaum en Nueva York

Ricardo Salinas Pliego compartió una publicación en la que se observa a una pequeña comitiva de mexicanos y mexicanas que acudieron al hotel donde se hospedó la presidenta Claudia Sheinbaum previo al partido final del Mundial 2026.

Al ser una pequeña comitiva, el empresario se burló asegurando que “junta más gente un gatito atropellado” que la presidenta.

Por esta publicación fue duramente criticado, pues el video que citó hacía un llamado a que el ICE se presentara a detener a los mexicanos presentes para recibir a la presidenta.