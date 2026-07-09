Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), planteó cobrar Impuesto Sobre la Renta (ISR) a patrimonios heredados y recursos de las Afores para reducir la desigualdad social, propuesta que rechazó Claudia Sheinbaum.

Mediante un video publicado en la red social X, Batres Guadarrama, de 56 años de edad, argumentó que cuando una persona recibe bienes o recursos que no provienen de su propio esfuerzo, tal acción reproduce desigualdades sociales.

Explicó que el 50% de la población posee menos del 2% de riqueza a nivel mundial, mientras que el 10% concentra más del 76%.

“El único mecanismo para redistribuir esta riqueza es el pago de impuestos“ Lenia Batres Guaderrama

Adelantándose a críticas, la autonombrada “Ministra del Pueblo”, informó que actualmente 24 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cobran un impuesto a la herencia o legado que asciende a 0.5% de los ingresos fiscales totales.

“21 países lo cobran a las personas herederas por grado de parentesco y tres lo aplican sobre el valor de la propiedad de la persona fallecida” Lenia Batres Guaderrama

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron debido a que Ricardo Salinas Pliego, de 70 años de edad, critió que Lenia Batres propusiera “imponer impuesto del 46% a las herencias” en México.

Ricardo Salinas Pliego critica propuesta de Lenia Batres (@RicardoBSalinas / X)

Sin embargo, la funcionaria en ningún momento presentó esa propuesta ya que la imposición de un gravamen no es una facultad que pueda asumir el Alto Tribunal, esto le corresponde al Congreso de la Unión.

La Constitución Política de México no incluye a la SCJN entre las instituciones facultadas para proponer leyes o decretos.

Sheinbaum rechaza propuesta de Lenia Batres para gravar herencias

Claudia Sheinbaum, de 64 años de edad, dijo no estar de acuerdo con el planteamiento de Lenia Batres.

La Presidenta de México dejó claro que durante su administración no hay planes de impulsar una reforma para aplicar impuestos a las herencias o a los recursos heredados de las Afores.

Así como indicó que, en general, su gobierno no planea crear nuevos impuestos durante el sexenio.

Aunado a esto, el pasado jueves 2 de julio, el pleno de la Suprema Corte, mayoría de votos, decidió que los recursos de cuentas individuales de retiro no deben pagar Impuesto Sobre la Renta.